Sembra il castello di Dracula ma è a Piacenza: il paradiso per gli amanti del gotico, e c’è anche il museo delle torture

Avreste mai pensato di trovare il castello di Dracula in Italia? Si trova a Piacenza e non potete perdervelo se amate lo stile gotico.

A volte non serve spingersi troppo in là per scoprire dei veri gioielli di architettura. Per esempio, per gli amanti del gotico c’è un castello tutto da scoprire a Piacenza.

A due passi da tutto, questo castello ricorda molto quello di Dracula, ben presente nell’immaginario comune. Se è il vostro stile prediletto, non potete non fare un giro qui.

Nei dintorni troverete anche il museo delle torture, un vero must per gli amanti del brivido e dell’orrore. L’ambientazione è talmente suggestiva che vi farà venire i brividi.

Pronti a scoprire dove potete trovare il castello? Organizzate una gita fuori porta per trascorrere una giornata in questo meraviglioso luogo.

Un castello come quello di Dracula

Indubbiamente, quando si arriva al cospetto del castello sembra di trovarsi catapultati in un’antica storia horror. L’architettura ricorda molto quella dei castelli della Transilvania, e l’imponente fortezza incute timore come se fosse anch’essa un abitante vivo del borgo. Chi c’è stato è rimasto a bocca aperta di fronte alla ricercatezza dei particolari e soprattutto dagli interni, ricchi di storia e cimeli.

Curatissimo, il castello è per molti fonte di ispirazione di storie gotiche e del terrore. Non potrebbe essere altrimenti, vista la sua imponenza e la sua architettura. A chi piace questo mondo consigliamo vivamente di prenotare una visita, magari proprio in questo periodo in cui l’oscurità fa da padrona.

A Piacenza un gioiello del gotico

In provincia di Piacenza, per l’esattezza a Grazzano Visconti, troverete un borgo tutto da scoprire che vanta un bellissimo castello gotico. Non tutti conoscono questo gioiello italiano, ma attualmente sta ottenendo la fama che merita e ogni anno aumentano i turisti che vogliono immergersi in una storia d’altri tempi. Il castello è stato costruito nel 1395 per volontà del signore di Milano Gian Galeazzo Visconti. La scelta del luogo non fu casuale: il borgo era tranquillo, adatto per trascorrere in serenità periodi di pace.

Il castello ha un parco bellissimo con molte statue, alcune di esse anche piuttosto inquietanti, che contribuiranno all’atmosfera affascinante dell’intero borgo. Vicino è possibile visitare anche il museo delle torture e persino un museo delle cere che ospita le riproduzioni di – tra gli altri – Annibale, Giuseppe Verdi e Papa Paolo III. Se siete amanti dei castelli e dei posti da brivido, dovete assolutamente fare un salto in questo borgo meraviglioso.