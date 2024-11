Mercatini di Natale, in questo borgo la magia è già in atto: un salto indietro nel tempo tra grotte, artigianato e leccornie golose

Cominciano i mercatini di Natale, ma scommettiamo che non ne hai mai visto uno così: vieni a scoprire questo borgo magico sotto le Feste.

Come ogni anno, in questo periodo città e borghi si riempiono dei mercatini di Natale. Li troviamo in ogni parte d’Italia, e ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Con i mercatini l’atmosfera diventa indiscutibilmente più magica e si entra subito nel clima festivo del Natale. Esistono tanti borghi caratteristici, ma scommettiamo che un mercatino così non lo avete mai visto.

In questo borgo sembra davvero di essere stati stregati dalla magia, con le grotte che accolgono i visitatori in un altro mondo.

Se volete catapultarvi al Polo Nord da Babbo Natale, dovete assolutamente recarvi in questo luogo spettacolare per trovare addobbi e regali che tutti vi invidieranno!

La bellezza dei mercatini di Natale

Non si può proprio resistere alla bellezza dei mercatini di questo periodo: già da qualche giorno le prime casette hanno cominciato ad accogliere i curiosi, e nell’aria si respira già l’atmosfera di festa. Molte persone ogni anno si spostano da una parte all’altra d’Italia per scoprire nuovi mercatini e borghi mai visti, soprattutto quelli più antichi. C’è chi fa a gara per trovare il mercatino più bello e particolare e organizza dei veri e propri tour dei paesini.

Se volete stupire i vostri amici e i vostri parenti, dovete assolutamente visitare questi mercatini di Natale: organizzatevi per uno dei weekend in cui sono aperti perché sono davvero bellissimi. Non a caso il borgo dove si tengono è stato classificato come uno dei più belli d’Italia. Sarebbe davvero un crimine non fare questa esperienza.

#Italia #Italy #AltoAdige #SudTirol #LagoDiGarda #Garda #Europa #Europe #TikTokNatale #TikTokViaggi #TikTokTrentino #PerTe #NeiPerTe ♬ Christmas Is Coming – DM Production @gabdetails 👇🏻 INFO E DATE DA SALVARE 👇🏻 ⚠️ Ecco tutte le informazioni aggiornate per il 2024 prima di visitare i mercatini di Natale di Rango, in #TrentinoAltoAdige : 🎄 Date e orari: I mercatini sono aperti con ingresso gratuito ogni sabato e domenica, dal 16 novembre al 29 dicembre 2024, dalle 9:30 alle 18:30. Apertura speciale il 26 dicembre! 🅿️ Parcheggio: Rango si trova in provincia di Trento. Puoi parcheggiare gratuitamente lungo la strada o nei parcheggi dedicati (con offerta libera). Arriva presto per vivere l’atmosfera in tranquillità! 🚌 Navetta: Un comodo servizio di bus navetta è attivo da Cavrasto a Rango nei giorni del mercatino. Il costo è di 2,00 € a/r per persona. 🗺️ Cosa vedere nei dintorni: Approfitta della giornata per esplorare anche: • il Parco Archeologico di Fiavè, • il suggestivo Lago di Tenno, • e il borgo di Canale di Tenno, che ospita un altro splendido mercatino natalizio. 📖 Visite guidate a Rango: Durante il periodo dei mercatini, è possibile partecipare a visite guidate al borgo per scoprire la sua storia e le sue tradizioni. Un’esperienza imperdibile per immergersi nella magia di uno dei Borghi più belli d’Italia! 👉🏻 Tagga chi vuoi portare con te e cerca nelle mie stories per ulteriori approfondimenti su questo magico mercatino! 📍 #Rango di Bleggio, #Trentino

Tuffatevi in un luogo magico

Il mercatino dove vi consigliamo di andare è quello di Rango, in provincia di Trento. Parliamo di un borgo incastonato tra le montagne che fino a pochi anni fa non era molto conosciuto, ma che grazie al passaparola attira tanti turisti sotto il periodo natalizio. E non potrebbe essere altrimenti: gli artigiani nelle vie, le grotte che ospitano le creazioni più belle e disparate e i chioschetti dove bere un’ottima cioccolata calda creano un’atmosfera unica.

Dovete assolutamente prenotare per visitare questi mercatini: saranno aperti fino al 31 dicembre ogni weekend. Vista l’affluenza, è consigliabile evitare il periodo subito sotto Natale. Potete approfittare per fare una bella vacanza in montagna e godervi questo meraviglioso mercatino, una chicca del Trentino da non perdere.