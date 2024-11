Turismo dentale in Albania, se prenoti rischi il peggio | L’assurdo calvario di Simone: 8 mesi in ospedale dopo l’intervento a Tirana

L’assurda vicenda di Simone, che per un sorriso nuovo rischia la vita in Albania. Il turismo dentale ha rischiato di fare un’altra vittima.

Negli ultimi anni sono nate, in diversi Paesi, un numero spropositato di Cliniche odontoiatriche che promettono, in cambio di prezzi a dir poco competitivi, impianti dentali di qualità.

La salute dentale è spesso sottovalutata, purtroppo ancora oggi tantissime persone si recano dal dentista solo quando hanno una problematica seria. Quando invece i medici raccomandano almeno un controllo all’anno.

Ma vuoi per una paura, vuoi per i prezzi a volte proibitivi, difficilmente si rispetta la corretta profilassi. Ad approfittare di questa situazione sono appunto dentisti e cliniche estere, che ingolosiscono con pubblicità che parlano di costi di gran lunga più bassi di quelli nostrani. Regalando spesso anche viaggio e soggiorno.

Non tutte sono valide alternative, però. E a farne le spese sono i clienti che cercano di tagliare tempi e spese, non immaginando a cosa vanno incontro. Come quello che è successo a Simone.

Turismo dentale in Albania: la storia di Simone

A raccontare il calvario di Simone sono stati sia il fratello gemello Marco che la mamma. Simone Del Vecchio è un giovane uomo di 36 anni, originario di Barletta, Bari. Come tanti, si è lasciato tentare dalle pubblicità allettanti di una Clinica odontoiatrica in Albania, a Tirana. E in un solo giorno, lo scorso marzo, gli sono stati estratti 20 denti e inserite contestualmente le protesi. La mamma Anna Barile ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno che tutto è nato per un problema di piorrea che gli aveva fatto perdere due denti. In vista di un importante colloquio di lavoro Simone decide di mettere a posto il sorriso.

“Una volta lì vollero subito la metà della somma per le cure, 5000 euro”, racconta la donna. Che fuori dalla sala sente le sue urla di dolore. Ma poi Simone arriva, e assieme vanno in camera. Il ragazzo esce per andare a prendere una bottiglia di acqua, e non torna più.

Le conseguenze

Il primo di 4 arresti cardiaci lo stendono, e da allora Simone Del Vecchio è in ospedale, oggi in Italia, e ha perso 30 chili. Allettato ma vigile, dice il fratello, ma ancora in pericolo. Purtroppo, non un caso isolato, poiché già la cronaca ci ha raccontato di altri sfortunati, alcuni dei quali morti per gli stessi motivi.

Raffaele Iandolo, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao), mette in guardia dalle pagine di fanpage.it che è impossibile applicare protesi definitive appena dopo aver estratto i denti. I tempi sono molto più dilatati, anche un anno. La fretta, il materiale di dubbia qualità e il lavoro altrettanto scarso portano a conseguenze spesso fatali. Molto meglio affidarsi a veri professionisti.