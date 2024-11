Panettone a 800 euro, la nuova follia natalizia fa scalpore: ecco dove lo vendono e cosa contiene al suo interno

Cerchi un panettone da regalare? Qui lo vendono a 800 euro. Il prezzo sta facendo scalpore sul web, gli italiani non riescono a crederci.

Il Natale si avvicina ed è ora di pensare ai regali. Che siano per il proprio compagno o compagna, per amici o parenti, è tempo di cominciare a girare per negozi se non si vuole fare tardi.

In molti casi gli italiani optano per regalare dei dolci ai propri amici, come per esempio pandori e panettoni che fanno parte della tradizione del Paese.

Nel cercare il dolce giusto da regalare, molti si sono imbattuti in un panettone che costa la bellezza di 800 euro. Molti stentano a crederci, eppure è in vendita e c’è chi lo compra.

Ma perché costa così tanto? Che cos’ha al suo interno di tanto speciale? Difficile pensare che un panettone, per quanto buono, arrivi a costare centinaia di euro.

Un pensiero un po’ costoso

Impegnarsi a fare i regali per Natale è molto bello per tanti, ma è comunque una spesa non indifferente. Ogni anno ci si adopera per cercare il regalo giusto senza spendere troppo, ma non sempre è così facile. Il periodo del Black Friday indubbiamente aiuta ad ammortizzare un po’ di spese, ma bisogna prepararsi per tempo e avere già una lista di cosa si vuole regalare e a chi. I dolci sono un’opzione, ma non quando costano così tanto come questo panettone.

Sui social infatti sta girando la notizia del panettone in vendita a 800 euro. Inizialmente molti non credevano che fosse possibile, ma quando poi hanno visto l’annuncio della vendita si sono stupiti. Sono giorni che sui social si parla di questo panettone super costoso e molti si chiedono da dove venga e soprattutto che cos’ha al suo interno per costare così tanto.

View this post on Instagram A post shared by Marchesi 1824 (@marchesi1824)

Il panettone da 800 euro

A vendere questo panettone a peso d’oro è la pasticceria Marchesi di Milano, locale storico e raffinato che offre ai suoi ospiti una vera e propria esperienza sensoriale. Come altre pasticcerie, anche questa vende panettoni e pandori per Natale, ma a prezzi un po’ alti: il panettone classico viene venduto a quasi 800 euro. Gli ingredienti sono quelli della tradizione e il panettone non è neanche ripieno.

Il dolce, da 1,5 kg, viene venduto in una elegantissima scatola di velluto. Certo, l’attenzione ai dettagli è massima e vengono usate materie prime di altissima qualità, ma molti si chiedono se davvero un panettone valga 800 euro, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche.

