Bollette luce e gas, da gennaio cambia tutto: se non ricevi questo documento il tuo gestore sta giocando sporco

Adesso bisogna stare più attenti alle bollette: da gennaio controlla se hai questo documento, altrimenti il tuo gestore ti sta fregando.

Le bollette sono diventate ormai un peso insostenibile per molti: i costi di luce e gas ci strozzano, e a fine mese abbiamo sempre paura di scoprire quanto abbiamo speso.

Da gennaio ci saranno molte novità riguardo le bollette di luce e gas, e bisogna fare molta attenzione. Alcuni gestori potrebbero giocare sporco e approfittarne.

Quel che dovete controllare, è se vi è arrivato o meno uno specifico documento, altrimenti è possibile che il vostro gestore vi stia prendendo per i fondelli. Con queste cose è meglio non rischiare.

Già i costi sono molto salati; se poi ci si mette anche l’operatore a fare danni, è finita. Non sprecate oltre i vostri soldi e fate valere i vostri diritti.

Bollette da capogiro

Adesso che fa freddo il costo delle bollette ha cominciato a lievitare. Sono finite le lunghe giornate calde di sole estivo: adesso siamo schiavi del freddo e del buio e bisogna pagare per avere un po’ di calore e luce. C’è chi per pagare le bollette fa un sacco di sacrifici e rinuncia a tutto il resto; non è possibile continuare in questo modo. E pensare che, a partire da gennaio, con le novità introdotte dal Governo gli operatori potrebbero persino riuscire a fregarci.

Quella tra i consumatori e i gestori è una lotta continua e impari, visto che i secondi hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Bisogna quindi informarsi sempre, leggere tutte le clausole e impugnare i propri diritti per farli valere. Dal 1° gennaio controllate di avere questo documento, altrimenti potrebbero fregarvi in un attimo.

Attenzione a questo documento

Cosa cambia da gennaio? Come riporta il Sole24Ore, l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente ha imposto delle misure per tutelare maggiormente gli utenti. Per esempio, chi concluderà un contratto telefonicamente di luce e gas deve aspettarsi di ricevere tutta la documentazione del caso, altrimenti può opporsi e annullarlo. Prima, anche se il gestore aveva l’obbligo di inviare la documentazione, un contratto poteva considerarsi concluso anche senza la conferma del cliente; dal 1° gennaio, invece, l’utente dovrà confermare di avere ricevuto la documentazione completa.

Se entro 10 giorni dalla conferma telefonica dell’approvazione del contratto non vi dovesse arrivare questa documentazione, potrete rescindere dal contratto senza alcuna conseguenza. Questo serve a tutelare maggiormente i consumatori e dar loro la possibilità di controllare ogni clausola prima di confermare la chiusura del contratto.