Truffa su WhatsApp, l’ultima trovata degli hacker ti azzera il conto | Sembra così realistica che ci cascano tutti

Nuova truffa WhatsApp, in questo modo gli hacker ti azzerano il conto. Rimanere aggiornati e vigili è essenziale.

Usata ormai da tutti, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più nota e presente praticamente nei telefonini di tutto il mondo.

Gli hacker e i manigoldi, perciò, non potevano certo farsi scappare una simile occasione per ideare nuovi modi di truffare le persone.

La nuova tecnologia va da sempre di pari passo con nuovi metodi per insinuarsi nelle nostre vite, carpire i nostri dati e rubarci tutti i soldi dal conto.

Ma che c’entra WhatsApp con il conto corrente, ti starai chiedendo. Ti spieghiamo subito come le due cose possono essere collegate.

Truffa WhatsApp: così ti azzerano il conto

Anche se ormai i metodi che i truffatori usano per rubare dati e svuotare conti e carte sono noti, è sempre bene parlarne perché i meno attenti ci cascano ancora. Anche perché questi individui si fanno sempre più arditi, e scovano sempre nuovi modi. Inoltre c’è da dire che spesso sono davvero molto bravi, ed è difficile riuscire a distinguere il vero dal falso. Phishing, smishing, comunque lo chiamiamo, nella sostanza si tratta di una truffa.

I ladri digitali inviano una mail o un sms che sembra quello della nostra banca, per esempio. In cui si parla di un blocco della carta o del conto per “attività sospette” o altri motivi simili, e invitano a cliccare su un link che sembra rimandare al sito ufficiale dove impostare una nuova password. L’incauto cliente così avrà regalato l’accesso al suo conto ai lestofanti. Oggi parliamo della truffa WhatsApp, attraverso la quale ti azzerano il conto.

@cybersecurityup Proteggerti online è importante 📲 Oggi parliamo di… Truffa dell’account verificato ✅ Seguici per sapere altre technews A presto Cybernauta! 👨🏻‍💻 ____________ cybersecurirty awareness consapevolezza disinformazione truffa whatsapp meta facebook instagram truffeonline threads ♬ suono originale – CybersecurityUP – CybersecurityUP

Il nuovo metodo

A parlarci di questa nuova modalità è l’utente TikTok @cybersecurityup, che in un breve video spiega come agiscono gli imbroglioni attraverso quella che è stata soprannominata la truffa dell’account verificato. Un messaggio sull’App da un sedicente operatore Meta avvisa che su una delle piattaforme – che può essere Facebook, Instagram o TikTok – staremmo violando le linee guida. Ovviamente, per evitare la paventata chiusura dell’account dobbiamo seguire il link, inserire i dati e avvisare del malinteso. Il sito su cui si atterra sembra proprio l’originale di Facebook, ma è solo una truffa per rubare l’account.

Come arrivano al conto corrente? Semplice: quanti di noi usano la stessa mail e la stessa password per tutto, compreso l’home banking, per paura di dimenticarla? Ecco come gli hacker arrivano al conto e lo azzerano. Il consiglio è sempre lo stesso: non seguire link da mittenti sconosciuti, se hai un dubbio contatta direttamente la piattaforma attraverso i canali ufficiali.