Principe William, qualcuno ha spifferato tutto quanto: “si è letteralmente innamorato di lui” | Kate dovrà farci i conti

La confessione del principe William è venuta a galla, Kate dovrà rassegnarsi, il marito aveva occhi soltanto per lui.

Non sono stati anni difficili soltanto per i principi del Galles, ma anche per la Royal Family in generale, in quanto la malattia di re Carlo III, quella di Kate Middleton e adesso della regina Camilla hanno segnato profondamente la vita dei reali.

La lite avvenuta in precedenza con i duchi del Sussex poi, ha dato il via a questa nuova vita che i Windsor hanno dovuto iniziare a vivere dopo la morte della regina Elisabetta II. La monarca ha sempre tenuto “tutti in riga”, se così si può dire.

Perfino per il famoso pranzo di Natale ha sempre imposto un rigido programma, anche se poi invitava tutti i suoi parenti a divertirsi e rilassarsi, nei giorni di festa. Perfino lo scambio dei regali che, come sapete, per i reali consiste nel farsi regali low cost e i più strani possibile, ha sempre avuto determinati orari.

Le cose sono cambiate, per questo non stupisce il fatto che il segreto del principe William sia stato svelato e il suo amore “per lui” è venuto a galla. Catherine si è dovuta rassegnare.

I cambiamenti a Palazzo per la Royal Family

In merito a questi cambiamenti molti dei quali apprezzati dai sudditi, in quanto rendono la Royal Family, un po’ meno distante dal loro mondo, ce n’è stato sicuramente uno che sta facendo chiacchierare parecchio. Come possiamo leggere da iodonna.it, questo Natale potrebbe essere diverso per i reali, in quanto da quello che si vocifera il famoso pranzo del 25 dicembre a Sandringham, potrebbe esserci meno ospiti del solito.

A parte l’assenza di Harry e Meghan Markle, i cui nomi dagli inviti reali sono stati tolti già da un po’, anche quelli di William e famiglia potrebbero non essere inseriti nei vari ferma posto. Questo perché, da come si legge, i principi del Galles, potrebbero partecipare solamente alla consueta messa di Natale alla St Mary Magdalene Church, insieme al resto della famiglia, tra l’altro quest’anno dovrebbero partecipare anche la famiglia di Kate e quella di Camilla, dissertando poi il pranzo reale. Pare che Kate e William vorrebbero passare le feste nella loro casa di campagna ad Anmer Hall. Ovviamente per il momento sono solo rumors, non ci resta che attendere notizie ufficiali in merito.

L’amore di William “per lui”

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Durante la visita al Duchy College Stoke Climsland di Callington, in Cornovaglia, il principe William, mentre parlava con i ragazzi si è soffermato a chiacchierare con Louise Harland, la quale in seguito ha raccontato a Hits Radio Cornwall, che il principe: “si è letteralmente innamorato di lui, del mio cagnolino Jacks…”, in quanto non aveva mai visto un cane di quella razza.

Il cagnone infatti appartiene alla razza Cockerjack, sicuramente molto singolare. L’amore per gli animali da parte dei reali non è assolutamente una novità, basti pensare a Elisabetta con i suoi amati Corgie, a Carlo e Camilla con i loro due Jack Russell e infine William e Kate, i quali amano follemente i loro cani Orla e Lupo, che dormono insieme ai principi del Galles sul letto. Sicuramente nei momenti bui, i loro pelosi hanno portato molta allegria.