Carlo e Camilla, oltre la malattia devono fare i conti anche con questo: esce allo scoperto il figlio segreto | “Il trono è mio”

“Il trono è mio” la clamorosa affermazione di un uomo che sostiene di essere il figlio segreto di Carlo III.

Mentre il Re Carlo e la Regina consorte Camilla affrontano le sfide legate alla rispettiva salute, emerge una nuova e clamorosa rivelazione.

Un figlio segreto, pronto a rivendicare i propri diritti, è uscito allo scoperto, facendo vacillare gli equilibri della famiglia Reale.

Le indiscrezioni trapelate finora parlano di un uomo finora rimasto nell’ombra che si dice in possesso di testimonianze in grado di corroborare la sua versione dei fatti.

Questa sconvolgente rivelazione solleva una serie di interrogativi che vanno ben oltre il semplice gossip di corte.

La notizia shock

Questa vicenda non è nuova: la storia del presunto figlio di Carlo e Camilla di tanto in tanto viene a galla ed è quello che sta succedendo anche ora. L’uomo che dice di essere un figlio segreto della coppia si chiama Simon Charles Dorante-Day, vive nel Queensland con nove figli, è di origine australiana ed ha 56 anni. Porta avanti la sua tesi da ormai diversi anni, più precisamente dal 2016, affermando che il suo concepimento risalirebbe agli anni ’60, quando all’epoca Carlo e Camilla si frequentavano clandestinamente.

L’uomo fu adottato da Karen e David Day all’età di otto mesi e, i suoi nonni adottivi, avevano entrambi lavorato per la casa reale al servizio della regina Elisabetta e del principe Filippo. I nonni erano cuochi e giardinieri, e secondo Simon, sarebbero stati proprio loro a raccontargli più volte che lui era figlio di Carlo e Camilla.

Una storia da film

Simon di recente è tornato alla ribalta, affermando di essere pronto a rivelare una sconvolgente verità sul suo passato. Secondo il suo racconto, sarebbe quindi figlio illegittimo dell’attuale Re d’Inghilterra, una notizia che sarebbe stata confermata ancora una volta dalla nonna sul letto di morte. Se questa rivelazione fosse vera, la linea di successione al trono subirebbe un drastico cambiamento, con Simon che diverrebbe il diretto erede al posto del Principe William. Tutta questa storia sembra uscita direttamente dalle pagine di un libro o da un film, e potrebbe presto diveltare un film a tutti gli effetti.

Un’ipotesi, quella del possibile figlio tenuto nascosto ed ignorato per oltre mezzo secolo, che ha tutti i tratti di un intrigo degno di un film, pellicola che potrebbe presto diventare realtà grazie a un accordo con Netflix per la produzione di un documentario sulla vita di Simon Charles Dorante-Day. Nel caso in cui gli accordi fossero autentici, la docu-serie che potrebbe uscirne sarebbe in grado di svelare i retroscena di un presunto scandalo reale. E, senza dubbio, diventerebbe uno dei prodotti più attesi dell’anno.