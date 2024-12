Selvaggia Lucarelli, dopo anni ammette tutto su Lorenzo Biagiarelli: “avrei voluto un figlio ma lui…” | La verità inaspettata

Selvaggia Lucarelli, la nota opinionista e scrittrice, ha finalmente svelato un retroscena intimo della sua relazione con lo chef Lorenzo Biagiarelli.

La loro storia è nata tra i fornelli e le tastiere ben otto anni fa e, sin da subito, ha attirato l’attenzione del pubblico.

Dopo anni di amore e complicità con Lorenzo Biagiarelli, ora Selvaggia Lucarelli sorprende tutti con una rivelazione sconvolgente.

In un momento di condivisione, la Lucarelli ha confessato un desiderio mai realizzato, e ha rivelato un particolare inaspettato sulla liaison con il giovane compagno.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato una delle coppie più chiacchierate del momento dopo anni di amore.

Le sfide dell’amore

Selvaggia Lucarelli, la pungente opinionista, e Lorenzo Biagiarelli, lo chef dal sorriso smagliante, formano una coppia eclettica e affiatata. Ma c’è qualcosa che forse non tutti sanno. L’opinionista, in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro “Gli altri litigano per gelosia: Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, si è confidata e ha parlato del suo desiderio di maternità. Il discorso è arrivato quando l’intervista si è orientata verso la differenza di età dei due: “Eh, i primi tempi non sono stati facili, lei dopo poco non voleva più uscire con me“, dice Lorenzo, e di pronta risposta interviene Selvaggia: “Perché uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo“.

“Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“, ha poi aggiunto la Lucarelli. Ed è qui che entra in scena la sua voglia di diventare mamma per la seconda volta che va a scontrarsi, però, con le priorità del compagno.

Tutta la verità

Nonostante il desiderio di allargare la famiglia, la Lucarelli ha dovuto fare i conti con le priorità del compagno, che non si sentiva ancora pronto per un figlio. La differenza d’età, seppur fonte di grande complicità, ha posto la coppia di fronte a sfide inaspettate: “Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento” ha ammesso l’opinionista.

Parlando poi del rapporto tra suo figlio Leon e Lorenzo ha raccontato: “Tra loro c’è stata molta sintonia da subito: hanno la stessa differenza d’età che c’è tra me e Lorenzo, che quindi rappresenta una sorta di ponte per noi“. La coppia ha quindi trovato un equilibrio, dimostrando che l’amore e la famiglia possono assumere forme molto diverse.