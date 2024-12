Orietta Berti, indossa sempre la parrucca: ecco com’è davvero senza | La triste realtà emerge solo ora

Avete mai visto com’è Orietta Berti senza parrucca? Non ci vuole credere nessuno. Ecco come mai la indossa sempre.

Orietta Berti è nel cuore di grandi e dei più giovani: la sua onorata carriera lunga decenni è infatti decollata di nuovo negli ultimi anni, dopo le collaborazioni che ha stretto con diversi cantanti del momento.

Istituzione della musica italiana, la cantante tiene molto al suo aspetto, ed è per questo che porta sempre un parrucca. Ma non vi immaginerete mai com’è senza.

Berti non si toglie mai i suoi preziosi capelli finti, e c’è un motivo ben preciso. Non appena vedrete com’è la cantante senza parrucca, capirete all’istante.

Quasi nessuno l’aveva mai vista senza quel suo piccolo segreto. La foto sta facendo discutere il web perché nessuno si era mai immaginato di vederla così.

Orietta Berti senza parrucca

A 81 anni Orietta Berti è inseparabile dalla sua parrucca, che indossa ormai da decenni. Sfidiamo chiunque a dire di averla vista senza indossarla, e cioè coi suoi capelli veri. La cantante ha fatto questa scelta per un motivo ben preciso e non tornerà di certo sui suoi passi proprio ora. Ha costruito la sua immagine in un modo ben preciso, e ha intenzione di usarla finché si mostrerà in pubblico. Non la si può di certo biasimare.

Ma com’è senza parrucca? Molti si sono chiesti cosa si celasse sotto i capelli finti e perché la cantante sia così ossessionata dal coprirsi il capo. Che cos’hanno i suoi capelli veri che non posso essere mostrati? Oppure c’è sotto qualcosa di peggio, e Berti è costretta a tenere la parrucca? Ecco come si presenta la cantante senza i capelli finti. Da non credere.

Ecco com’è davvero

Le ultime foto di Orietta Berti senza parrucca risalgono a molto tempo fa, quando la cantante si mostrava coi suoi folti capelli, che teneva corti. Come mai ha scelto di indossare dei capelli finti? Il motivo è semplice: Orietta Berti non voleva rovinare il proprio cuoio capelluto e i capelli. L’artista infatti, vista la sua notorietà, è stata ed è spesso ospite di programmi televisivi dove doveva presentarsi al meglio al pubblico; questo significa però passare ore dal parrucchiere.

Dovendolo fare ogni giorno, o quasi, la cantante ha sempre temuto di rovinare la propria cute coi prodotti chimici e i capelli con spazzola, phon e piastra; per questo ha scelto di indossare la parrucca, molto più veloce da acconciare. Ormai siamo abituati a vederla così, e non sembra vero che in realtà i suoi capelli siano ben diversi da quelli che mostra in tv.