Coltellata ai telespettatori: stop forzato della serie più amata di Canale 5 | Pier Silvio ha preso la decisione e non torna indietro

I telespettatori sono stati traditi: Pier Silvio ha deciso di mettere uno stop alla serie più amata di Canale 5. La scelta è definitiva.

Decisione irrevocabile

Stop alla serie tanto amata

Tra le soap opera più amate di Mediaset c’è senza dubbio Segreti di famiglia: la serie turca ha conquistato tantissimi italiani, e ogni giorno li tiene incollati alla tv. Impossibile non farsi prendere dalla storia di Ceylin e Ilgaz, del loro incontro che ha sconvolto le loro e altre vite. Mediaset però ha scelto di imporre uno stop alla serie, almeno per un giorno: la puntata prevista in onda il prossimo 10 dicembre infatti non ci sarà e lascerà spazio a Top Gun – Maverick.

Ma perché questo cambio di palinsesto? Sembra che gli ultimi episodi della serie non abbiano riscosso il successo che Mediaset sperava, quindi l’emittente ha deciso di provare a rialzare gli ascolti con un blockbuster. Segreti di famiglia tornerà in televisione normalmente il 12 dicembre. Ad ogni modo, anche se si tratta di uno stop temporaneo, il calo di ascolti sta spaventando il pubblico, che ora teme un possibile addio definitivo nel prossimo futuro.