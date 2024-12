Alessandro Basciano, spuntano gli agghiaccianti messaggi WhatsApp mandati a Sophie: “mi faccio 30 anni di galera ma…”

Emergono i messaggi inquietanti inviati da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: fanno venire i brividi. Non ci vuole credere nessuno.

Emergono nuovi dettagli sulla storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due si stanno affrontando sul piano legale, dopo che l’influencer ha denunciato l’ex fidanzato per stalking.

Mentre si aspetta la sentenza definitiva, sul web sono circolati i messaggi WhatsApp che il dj aveva inviato all’ex compagna, e ce ne sarebbero di davvero agghiaccianti.

Non sembra vero che una persona possa dire certe cose, ma a quanto pare Basciano c’è andato giù pensate e non si è risparmiato.

Queste ultime rivelazioni potrebbero condannarlo definitivamente secondo molti utenti. Non è accettabile che si arrivi a certi livelli.

Sophie Codegoni denuncia Alessandro Basciano

Negli ultimi giorni sono emerse nuove accuse da parte di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano: l’influencer ha denunciato l’ex compagno per stalking e minacce, e da quel momento sono emersi sempre nuovi dettagli su una relazione che ora ha mostrato la sua vera natura. Il dj genovese continua a negare le accuse, ma Codegoni avrebbe presentato ben 3.000 pagine di screenshot di messaggi su WhatsApp che inchioderebbero l’uomo.

L’influencer ha accusato l’ex anche di averla fatta pedinare da altre persone, il che aggraverebbe ulteriormente la situazione. Codegoni sarebbe quindi stata controllata di continuo e minacciata privatamente. I messaggi WhatsApp del dj che sono emersi non fanno che peggiorare la sua posizione, e aumentare il rischio di condanna. Il contenuto è assolutamente da brividi e fa paura pensare che alcune persone possano scrivere messaggi del genere.

Messaggi terribili su WhatsApp

La pagina di gossip GossipETv ha condiviso su Instagram un video dove spiega il contenuto dei messaggi inviati da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. Nel video la rivista riporta di messaggi minatori di Basciano dove il dj avverte Codegoni che è controllata, giorno e notte, e quindi di stare attenta; in un altro c’è scritto “Mi faccio 30 anni di galera”, come monito all’influencer che, se non avesse obbedito a ciò che le imponeva il dj, per lei sarebbe potuta finire male.

I messaggi agghiaccianti non finiscono qui, e quanto pare Basciano avrebbe pure minacciato l’influencer di fare un gesto estremo se lei non l’avesse accontentato. Secondo quanto riportato dalla testata di gossip, Codegoni avrebbe affermato più volte di sentirsi pedinata da qualcuno, e anche i suoi amici sarebbero stati tenuti sotto controllo. Insomma, si tratta di una storia davvero torbida e spaventosa che tutti sperano finisca il prima possibile.