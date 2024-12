Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, finalmente c’è l’ammissione avvilente: “andavamo a letto e…” | Chissà come ha reagito Denise

Spunta l’ammissione scioccante di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: è avvilente, nessuno vuole crederci. Tutti pensano a Denise.

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo la conosciamo tutti, e ricordiamo bene quanto sia stata tormentata e aspramente criticata.

Per molti anni i due hanno dimostrato a tutti di amarsi profondamente, tanto da aver fatto anche un figlio insieme. Sembrava che niente potesse scalfirli, ma poi è arrivata la crisi anche per loro.

Ma ancora oggi si parla molto della loro relazione, e poco tempo fa c’è stata un’ammissione che ha sorpreso tutti quanti. I fan dei due cantanti si chiedono cosa ne pensi Denise Esposito, la nuova compagna di D’Alessio, dopo questa nuova verità.

Non c’è da stupirsi che ora si parli di nuovo dell’ex coppia dopo quello che è emerso. A quanto pare, non è finita qui e c’è ancora molto altro da scoprire.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Dopo l’addio doloroso tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, i fan dell’ex coppia temevano che i due non riuscissero più a trovare l’amore. I due cantanti, infatti, apparivano legatissimi e molti li avevano eletti a simbolo dell’amore. Invece poi, con buona pace dei loro sostenitori, entrambi hanno trovato dei nuovi compagni. Gigi D’Alessio, in particolare, sta vivendo una storia ricca di passione con Denise Esposito, una donna molto più giovane di lui che gli ha donato di nuovo la felicità.

I due hanno avuto anche due figli, e i fan del cantante napoletano sperano che non si lascino mai. Adesso, però, sono emerse delle dichiarazioni di Anna Tatangelo su particolari intimi della relazione con D’Alessio che potrebbero cambiare le cose. Molti fan del cantante hanno cominciato a farsi un’opinione diversa su di lui dopo le ultime ammissioni.

La triste verità

In un’intervista sulla fine della storia con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha raccontato un po’ com’erano stati gli ultimi anni della loro relazione. La crisi si è insinuata pian piano tra i due, e alla fine è esplosa, tanto che a un certo punto non facevano che litigare. La situazione era talmente brutta che i silenzi non si sprecavano, persino a letto: “Andavamo a letto e non ci dicevamo una parola“, ha rivelato la cantante, spiegando che era scomparsa ogni forma di gentilezza e complicità.

Momenti drammatici per i due, che alla fine li hanno portati a dirsi addio definitivamente e a cominciare ciascuno una nuova vita. Non è stato semplice, visto l’amore che li ha legati per tanti anni, ma alla fine sono stati costretti a farlo per trovare di nuovo la felicità.