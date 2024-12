Eurospin l’ha messo in vendita a un prezzo stracciato: ti fai il cellulare nuovo a soli 179,99 euro | Le scorte già stanno finendo

Cerchi un cellulare nuovo? All’Eurospin lo trovi a prezzo stracciato: con meno di 200 euro ti porti a casa una bomba. Ordinalo in fretta.

Oggi cambiare cellulare non è così semplice: oltre a esserci una scelta molto vasta di modelli, gli smartphone ormai costano parecchio e non durano come una volta.

Per fortuna, possiamo approfittare di offerte favolose, come quella dell’Eurospin: con meno di 200 euro ti porti a casa un cellulare nuovo che è una bomba.

L’avreste mai detto che avreste comprato uno smartphone in un supermercato? Eppure sarebbe proprio un peccato non approfittare dell’offerta irripetibile.

Se avete un cellulare vecchio che sta cominciando a perdere colpi, questo è il segno di comprare un nuovo smartphone ricco di ogni funzionalità.

Offerta clamorosa

Ormai spendere meno di 300 euro per un cellulare è utopia: i top di gamma superano tranquillamente i 1.000 euro, e anche i cellulari di fascia media non scherzano col prezzo. È assurdo pensare di dover spendere così tanto per un dispositivo così piccolo, ma se pensiamo a tutte le funzionalità che offre, e che ci facciamo praticamente di tutto, in effetti alcuni prezzi possono essere abbastanza giustificati.

Certo è che non tutti possono permettersi di sborsare tutti questi soldi in una sola volta, e quindi bisogna stare attenti alle offerte. Se siete ancora indecisi su quale cellulare acquistare, vi consigliamo di dare un’occhiata a quest’offerta dell’Eurospin: con meno di 200 euro vi portate a casa uno smartphone coi fiocchi, e non dovrete fare i debiti per comprarlo.

Cellulare nuovo all’Eurospin

Lo smartphone che trovate all’Eurospin è un Samsung Galaxy A14 con 128 GB di memoria e 4 GB di RAM. Con uno schermo da 6,6″, è uno dei cellulari di fascia media migliori per ciò che offre. Il display con tecnologia Infinity-V offre un’esperienza di visione ultra-vivida, e la tripla fotocamera, con quella principale da 50 MP, consente di catturare foto nitide e dai colori brillanti. La batteria è da 5.000 mAh, e assicura una durata di oltre un giorno.

Contando su un processore Octa-core, questo smartphone è un vero gioiellino per chi desidera avere un cellulare comodo e completo di tutto, ma senza spendere un capitale. Lo potete acquistare comodamente online dal sito dell’Eurospin ed eventualmente farvelo consegnare in negozio. Al prezzo favoloso di 179,99 euro, questo cellulare è uno dei migliori che possiate accaparrarvi in questa fascia. Visto che si avvicina Natale, potrebbe essere un’ottima idea regalo per qualche amico o parente che è rimasto senza telefono.