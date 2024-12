Massa: inaugurazione del Biscottificio e Birrificio For You | Posti di lavoro per i più fragili

Sabato 14 dicembre il Comune di Massa ospiterà l’inaugurazione del primo biscottificio inclusivo del territorio, in cui opereranno ragazzi con disabilità.

L’inclusività non costituisce un concetto astratto: al contrario, si articola in progetti pratici e concreti. Ed è quanto accadrà sabato 14 dicembre a Massa, grazie all’inaugurazione del nuovo Biscottificio For You, un’attività produttiva dedicata all’inclusione nel mondo del lavoro di giovani con disabilità.

L’iniziativa è stata pianificata e lanciata dall’Associazione For You, precedentemente fondata dai genitori di un ragazzo con disabilità con l’obiettivo di creare preziose opportunità di lavoro, di integrazione e di socializzazione per i giovani che vi aderiscono.

Il progetto prevede la produzione di biscotti artigianali e di alta qualità in un contesto professionale stimolante e solare, utilizzando ingredienti locali e seguendo esclusivamente le ricette tradizionali.

Vediamo dunque tutti i dettagli dell’iniziativa, nonché la data e l’indirizzo dell’imminente inaugurazione del Biscottificio For You.

Il Biscottificio For You di Massa

Situata in via Pradaccio, vicino al Lago del Sole, la struttura è circondata da un’area verde, ed è stata appositamente studiata e progettata per ospitare il laboratorio di produzione.

L’Associazione For You ha lanciato l’iniziativa in collaborazione con l’Azienda USL e altre associazioni locali che hanno sposato con entusiasmo l’idea, e ad oggi il biscottificio promette di regalare ai suoi operai in erba un ambiente sicuro e accessibile, con spazi dedicati alla formazione e alla crescita professionale. Il progetto è stato finanziato tramite le donazioni della comunità locale, che ha dimostrato grande partecipazione nei confronti della proposta, nonché spiccata sensibilità rispetto all’integrazione attiva dei giovani con disabilità del territorio. Anche l’Amministrazione comunale ha fornito un supporto tangibile, e il Sindaco di Massa ha elogiato l’iniziativa, definendola un esempio di inclusione e di solidarietà.

Data e orari dell’inaugurazione

La data da segnare è sabato 14 dicembre: il biscottificio aprirà i battenti alle ore 11.00 in via Pradaccio, all’entrata del cancello del Lago del Sole. A partire dalle ore 13.00 ai presenti verrà offerto un rinfresco con un brioso sottofondo musicale, e la festa proseguirà poi fino alle 18.00.

Presenzieranno all’evento non solamente i cittadini, le famiglie dei ragazzi e i sostenitori della causa, ma anche le Istituzioni dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, nonché i membri di altre associazioni attive sul territorio. In seguito, i prodotti dolciari confezionati dal Biscottificio For You saranno a disposizione della comunità, ma anche dei numerosi negozi, ristoranti e attività ricettive della zona. Adesso, l’obiettivo dell’Associazione For You è quello di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un pulmino che consentirà piena mobilità ai ragazzi, favorendone gli spostamenti dalle rispettive abitazioni alla nuova sede di lavoro. Il target fissato è la cifra di 9.000 euro: chi desidera aderire alla virtuosa raccolta può consultare la pagina eppela.com.