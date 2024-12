Stasera e domani in scena “Molto Rumore per Nulla”: l’appuntamento imperdibile con la rivisitazione shakespeariana di Lodo Guenzi

La commedia shakespeariana “Molto rumore per nulla” torna sul palcoscenico del Teatro degli Animosi con Lodo Guenzi: i prossimi appuntamenti.

Il Comune di Carrara si prepara alla volata verso le festività natalizie con una doppietta di eventi imperdibili dal sapore shakespeariano, e nelle prossime ore ospiterà presso il Teatro degli Animosi una rappresentazione assai attesa.

Si tratta della commedia “Molto rumore per nulla”, una pièce teatrale vergata su carta da William Shakespeare tra il 1598 e il 1599 e ambientata nella ridente Messina.

La sua trama ruota attorno alle vicende di due coppie di innamorati, Claudio ed Ero e Benedetto e Beatrice, una classica vicenda di cappa e spada destinata a culminare nel più romantico – e scontato – degli happy ending.

Per i carraresi amanti del genere non c’è un attimo da perdere: nelle prossime ore andranno in scena ben due sessioni di “Molto rumore per nulla”, spettacoli che saranno interamente musicati da Nicolò Carnesi e da Lodo Guenzi.

I due appuntamenti a Carrara per “Molto rumore per nulla”

Come anticipato, il cantautore bolognese Lodo Guenzi torna al Teatro degli Animosi di Carrara con il classico shakespeariano, diretto dalla regista Veronica Cruciani. Lo spettacolo, che vede anche la partecipazione della giovane attrice Sara Putignano, andrà in scena martedì 17 e mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00.

La commedia fa parte di un’iniziativa promossa dal Comune di Carrara e dalla Fondazione Spettacolo Onlus, e l’innovativa regia di Veronica Cruciani pone l’accento sulla centralità del linguaggio e sulle dinamiche di genere, senza trascurare un approccio più profondo in merito al trattamento iniquo riservato alle donne nel contesto storico di riferimento. Il cast, brillante e vivace, include Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno e Gianluca Pantaleo. L’adattamento di “Molto rumore per nulla” è stato eseguito a quattro mani da Veronica Cruciani e da Margherita Laera, che ne ha anche tradotto il testo originale.

Orari e prenotazioni per “Molto rumore per nulla”

La prevendita dei biglietti è iniziata domenica 15 dicembre, ma la biglietteria del Teatro degli Animosi sarà aperta anche nei giorni dello spettacolo dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00, in modo da garantire agli astanti dell’ultimo minuto un posto in platea.

I prezzi dei biglietti variano dai 12 euro ai 22 euro e possono essere acquistati anche su Vivaticket.com; su richiesta, possono beneficiare di alcune riduzioni. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi consigliamo di contattare l’Ufficio Cultura o, in alternativa, direttamente il Teatro degli Animosi.