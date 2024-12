Filetto di Villafranca: cittadini in rivolta per la maxi antenna | Il Sindaco Bellesi: “Sono molto preoccupati”

Cittadini in rivolta per l’installazione della nuova antenna 5G a Filetto di Villafranca: ecco cosa ne pensa il sindaco delle loro rimostranze.

Negli ultimi anni la diffusione della tecnologia 5G trova terreno fertile anche in Italia, e le relative antenne hanno iniziato a comparire in numerose location del territorio nazionale.

L’ultima installazione riguarda il borgo di Filetto, a Villafranca, anche se residenti hanno espresso un fermo dissenso in merito alla prosecuzione dei lavori.

Le antenne 5G sono dei dispositivi che trasmettono segnali per la rete di quinta generazione, un sistema di comunicazione mobile che promette una velocità di connessione molto elevata e una latenza ridotta, rispetto alle rete precedenti. Destinato anche a implementare l’Internet delle cose, i veicoli autonomi e la realtà aumentata, il 5G risulta però particolarmente ostico a numerosi cittadini.

In primis, per i potenziali rischi per la salute legati all’esposizione alle onde elettromagnetiche, e in secondo luogo a causa dell’impatto ambientale, senza trascurare la deturpazione dell’estetica dei paesaggi.

Il caso di Filetto di Villafranca

Tra gli ultimi interventi previsti, spicca anche l’installazione di una maxi antenna 5G nel borgo storico di Filetto, una struttura alta circa 35 metri. La comunità locale, però, non ha ben accolto l’iniziativa, esprimendo forti riserve a causa dell’impatto visivo della costruzione nel contesto medievale del paesello, nonché per le possibili implicazioni sanitarie a danno degli abitanti.

Una delegazione ha perciò incontrato il Sindaco Bellesi, esplicitando e argomentando il dissenso, e chiedendo lo stop ai lavori. Il primo cittadino ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni dei cittadini, promettendo di esaminare attentamente la questione; tuttavia, Bellesi ha anche sottolineato che il progetto risulta conforme alle normative vigenti, e quanto l’antenna risulti necessaria per la connettività della zona. Perciò, nonostante le rassicurazioni, gli abitanti di Filetto continuano tutt’ora a manifestare, esponendo striscioni di protesta davanti al cantiere.

Il destino dell’antenna 5G a Filetto

Attualmente, la situazione rimane tesa, con Bellesi che cerca di mediare tra le rimostranze della comunità e la volontà di favorire lo sviluppo tecnologico nel borgo.

Si tratta dell’ennesimo episodio di scontro tra la popolazione e le Istituzioni: casi analoghi si sono infatti verificati anche a Grignano (Prato), a Calenzano (Firenze), nonché a Roma, Bologna, Napoli e Torino. Sarà nostra cura aggiornarvi sullo sviluppo del braccio di ferro tra l’Amministrazione comunale di Filetto e i residenti.