Salumi, come conservarli davvero nel frigo: non farlo in questo modo equivale a buttarli nel cestino | In due giorni non puoi più mangiarli

Attenzione a come conservi i salumi: se continui a fare così, sono da buttare dopo un paio di giorni. Non fare più questo errore.

I salumi rappresentano uno degli alimenti più apprezzati sulle tavole italiane. Dal prosciutto crudo al salame, passando per la mortadella e lo speck, sono un simbolo di una tradizione culinaria che difficilmente manca nei frigoriferi delle famiglie.

Ma quanto è sicuro il modo in cui li conserviamo? La risposta potrebbe spaventarti. Infatti, la maggior parte di noi li conserva in maniera errata, esponendosi a rischi per la salute.

Immagina di trovare muffa su un prosciutto, o di notare un odore sgradevole provenire dalla tua busta di salame. Situazioni del genere non solo fanno rabbrividire, ma possono anche mettere a repentaglio il tuo benessere.

Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti da prendere per conservare i salumi correttamente. È meglio cambiare subito le proprie abitudini per continuare a mangiarli senza pericolo.

Attenzione ai salumi mal conservati

La maggior parte di noi quando acquista un salume lo mette in frigorifero, senza pensare però al fatto che sta sbagliando la modalità di conservazione. Un salume mal conservato può dare problemi alla salute, quindi è essenziale riconoscere se è deteriorato. Ma come si fa? Innanzitutto si comincia dall’odore: se è pungente o acido, significa che i batteri hanno iniziato a proliferare.

Prestate anche attenzione a eventuali cambiamenti di colore: macchie verdastre o grigiastre sulla superficie sono un campanello d’allarme. Anche la consistenza è un chiaro indicatore di un salume mal conservato: se c’è una pellicola appiccicosa sulla superficie, significa che ci sono dei batteri e il salume non è più sano. Se noti uno di questi segnali, non rischiare: buttalo immediatamente. Consumare un salume in queste condizioni è estremamente pericoloso.

Conserva così i salumi

Per evitare sprechi e proteggere la propria salute si possono seguire poche e semplici regole. Innanzitutto, assicuratevi di posizionare correttamente i salumi nel frigorifero: quelli interi, come un salame non affettato, devono essere conservati a metà del frigorifero, dove la temperatura è più stabile e fredda. I salumi affettati, invece, vanno posti nella parte inferiore, dove il frigorifero è meno freddo, per evitare che si secchino troppo rapidamente.

Nel caso di salumi interi, è consigliabile scegliere il sottovuoto per eliminare il contatto con l’aria e farli durare più a lungo. Se non disponi di un apparecchio per il sottovuoto, puoi usare la pellicola trasparente o dei sacchetti richiudibili, cercando di eliminare quanta più aria possibile. Seguendo queste indicazioni, potrai goderti i tuoi salumi freschi per molto più tempo.