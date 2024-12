Addio pellicola trasparente: il formaggio in frigo si conserva solo così | Dura mesi e mantiene il sapore inalterato

Dì addio alla pellicola: per conservare il formaggio devi fare così. Durerà per mesi nel frigorifero e sarà buono come il primo giorno.

I formaggi sono una vera golosità: ne esistono di tantissimi tipi, per tutti i palati, e si sposano perfettamente con piatti dolci e salati.

Dai più ai meno stagionati, dagli spalmabili a quelli perfetti da gustare a fette, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Alcuni sono così buoni e pregiati che vorremmo non finissero mai.

Così ne mangiamo un po’ al giorno, per non consumarlo subito, avendo cura di riporlo in frigorifero dopo averlo gustato. Ma come si mantiene correttamente il formaggio in frigo? Se state usando la pellicola, sappiate che non è il modo giusto.

Per mantenere i formaggi buoni e saporiti per diversi mesi, c’è un solo modo da seguire. Dite addio alla pellicola trasparente: con questo metodo il formaggio non perderà mai il sapore.

Stop alla pellicola sui formaggi

La pellicola trasparente è un alleato fondamentale in cucina. Si usa soprattutto per coprire contenitori aperti, ma anche per avvolgervi il cibo avanzato, come formaggi e salumi. Ecco, nel caso dei formaggi non c’è nulla di più sbagliato: la pellicola infatti crea un ambiente dove non passa l’aria che impedisce ai formaggi di “respirare”, provocando l’insorgenza delle tanto odiate muffe. Purtroppo anche un giorno in più può fare la differenza e nel giro di neanche una settimana potreste trovarvi con un formaggio da buttare.

C’è però un modo per mantenere i formaggi buoni anche per mesi: non vi dovrete più preoccupare di mangiarlo in fretta o buttarlo via a causa delle muffe. Se volete avere un frigo sempre fornito di formaggi, è meglio che cambiate subito abitudini e cominciate a seguire questi semplici accorgimenti. Sono la svolta.

Come conservare il formaggio in frigorifero

Il modo migliore per conservare formaggi stagionati o semi-stagionati è avvolgerli nella carta alimentare, la stessa che usiamo per il forno; in alternativa si può usare un panno umido in cotone, ma solo per preparazioni particolari come il grana o il parmigiano. Al contrario, formaggi freschi spalmabili come lo stracchino o la robiola devono essere messi nei contenitori di vetro.

Con questi accorgimenti potrete tenere in salvo dalla muffa i vostri formaggi. Chiaramente, nel caso dei formaggi freschi è sempre necessario rispettare la data di scadenza; quelli stagionati possono durare anche qualche mese, ma comunque è importante verificare sempre che siano buoni prima di servirli. Ma scommettiamo che la golosità non li farà durare così tanto.