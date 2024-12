Elettrodomestico, staccagli immediatamente la spina che ti prosciuga metà dell’energia | Lui è il vero assassino delle tue utenze

Vuoi smette di pagare un occhio della testa per la bolletta elettrica? Stacca subito questo elettrodomestico e risparmi centinaia di euro.

Le bollette elettriche stanno diventando un incubo per milioni di italiani. Negli ultimi mesi il costo dell’energia è salito a livelli mai visti prima, lasciando molte famiglie in difficoltà nel tentativo di far quadrare i conti a fine mese.

Con l’inflazione che incalza e gli stipendi che non riescono a tenere il passo, ogni euro risparmiato diventa fondamentale. Ci sono alcuni accorgimenti che si possono usare per ridurre lo spreco di energia, ma ce n’è uno più importante di altri.

Esiste infatti un nemico silenzioso si nasconde nelle nostre case e prosciuga le nostre tasche senza che ce ne rendiamo conto: si tratta di un elettrodomestico che consuma anche quando è spento.

Parliamo di centinaia di euro in più sulla bolletta, quindi è essenziale occuparsi di questo killer di energia elettrica prima che ci estingua il conto corrente.

Stacca subito il dispositivo

Forse non tutti lo sanno, ma alcuni elettrodomestici continuano a consumare molta energia anche quando sono spenti. È un fenomeno noto come consumo fantasma o “standby power” che si verifica quando i dispositivi rimangono collegati alla presa elettrica, pur non essendo in funzione. Secondo alcune stime, il consumo di energia in standby può rappresentare fino al 10% del totale della bolletta elettrica. Alcuni elettrodomestici, come il frigorifero, non possono certamente essere spenti, ma altri li dimentichiamo sempre attaccati, e sono responsabili dei costi elevati della bolletta.

Tra caricabatterie dimenticati nelle prese, televisori in standby e computer che restano accesi, il consumo nascosto si accumula silenziosamente. Tuttavia, c’è un elettrodomestico in particolare che si distingue per il suo impatto devastante sui costi energetici e che potrebbe costarvi centinaia di euro all’anno.

L’elettrodomestico che ti prosciuga l’energia

Ma qual è quindi l’elettrodomestico che ci manda sul lastrico? Si tratta di un dispositivo molto diffuso, utilizzato sia dai giovani che dagli adulti, che è diventato una presenza costante nelle case degli italiani. Ebbene sì, parliamo proprio della console dei videogiochi. Che sia la PlayStation o l’Xbox, questo dispositivo riesce a far consumare fino a 400 euro in più all’anno. Una cifra stratosferica che non ci possiamo più permettere di spendere.

Per evitare che la console prosciughi il vostro portafoglio, è importante prendere alcune precauzioni: innanzitutto, scollegate la console dalla presa elettrica quando non è in uso; inoltre, se la lasciate in standby, è consigliabile disattivare le funzioni di aggiornamento automatico che richiedono energia. Con questi semplici accorgimenti potrete risparmiare una cifra significativa sulla bolletta elettrica e ridurre lo spreco energetico.