Tordelli alla massese, qui è dove li fanno meglio in assoluto: ci vengono da tutta la provincia di Massa e Carrara

Se vi trovate a Massa e Carrara, non potrete non andare in questo ristorante a mangiare i famosi Tordelli alla massese, qui è dove li fanno meglio in assoluto.

Ogni Regione italiana ha dei piatti tipici che sono la punta di diamante del luogo. Bisognerebbe assaggiarli tutti per beneficiare dei capolavori culinari italiani: sappiamo benissimo quanto la nostra Nazione, in cucina, fa dei veri e propri capolavori.

Senza togliere nulla agli altri Stati, la cucina italiana ce la invidiano tutti, proprio perché è leggendaria. Ricordiamo infatti che alcuni dei piatti più famosi nel mondo sono made in Italy. Volete un esempio? La pizza, la pasta, la lasagna, il pesto, la polenta, e la lista sarebbe ancora lunga.

Per quanto, ormai, molti piatti tipici regionali possiamo trovarli un po’ ovunque, da Nord a Sud, come per esempio l’arancino, i tortellini, i passatelli, i salti in bocca alla romana e così via, mangiarli nella propria città d’origine è tutta un’altra storia.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi uno dei ristoranti migliori per gustare gli strepitosi Tordelli alla massese, a Massa e Carrara. Vengono da tutta la provincia per mangiarli in questo posto.

La ricetta originale

I Tordelli alla massese, nel corso degli anni, hanno subito svariate alterazioni alla ricetta originale, in modo da accontentare un po’ tutti. Ma la vera ricetta, quella che realizzavano le generazioni passate è solo una, per questo motivo dovreste assaggiarli almeno una volta all’antica maniera, e sentirete che gusto. La pasta fatta a mano, rigorosamente chiusa da tutti e 4 i lati, e assume quella tipica forma, per cui chiamarli tortelli o ravioli è riduttivo.

Questo tipo di pasta fresca presenta non soltanto una forma tipica, ma anche il ripieno deve essere composto rigorosamente da un mix di: macinato di manzo di prima scelta, mortadella, Parmigiano Reggiano, uova, spinaci, latte, mollica di pane, timo, olio extravergine di oliva, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e aglio. Già solo da questo, viene l’acquolina in bocca.

Dove mangiare i veri Tordelli alla massese

Se volete mangiare i veri Tordelli alla massese secondo l’antica ricetta, non potete non andare in uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati di Massa e Carrara: stiamo parlando del ristorante La Piana a Massa. Vi diciamo solo che arrivano da tutta la provincia per gustarli in questo luogo, ospitale e confortevole.

E le recensioni pubbliche su Tripadvisor e Google che lasciano i clienti confermano le nostre parole. Ve ne riportiamo due, una per sito, per farvi venire ancora di più la voglia di passare dal ristorante La Piana: “I migliori Tordelli di Massa. Vengo spesso con amici e famiglia, qua si mangiano i migliori tordelli di Massa, ambiente semplice e accogliente”, “Cibo di ottima qualità con tordelli tipici fatti in casa abbinati ad un ragù buonissimo…”. Allora cosa ne pensate?