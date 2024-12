La chiamano “la città presepe”: file interminabili in Autostrada per venirla a vedere durante le feste | Una gemma con soli 131 abitanti

Durante le festività natalizie, questo borgo incantato si trasforma in una vera e propria città presepe, attirando folle di visitatori da ogni parte del Paese.

Nascosta tra le montagne, una minuscola località di soli 131 abitanti sta vivendo un’esperienza straordinaria.

Le strade si riempiono di luci scintillanti, le case si adornano di decorazioni elaborate e l’atmosfera natalizia avvolge tutto e tutti.

E le lunghe file di auto che si snodano lungo l’autostrada per raggiungerlo sono la testimonianza di un successo inatteso.

Ma come ha fatto questo minuscolo centro a conquistare il cuore di così tante persone? Quali sono le attrazioni che lo rendono così speciale?

Non perderti la città presepe

In un angolo remoto d’Italia, c’è un piccolo borgo che si trasforma in un magico presepe vivente durante le festività natalizie. Conosciuto come “la città presepe“, questo luogo attira migliaia di visitatori ogni anno, creando lunghe code di auto sull’autostrada e un’atmosfera di attesa e meraviglia. Il borgo, con i suoi soli 131 abitanti, si anima con la magia del Natale, trasformandosi in un teatro a cielo aperto. Le strade si riempiono di figuranti in costume d’epoca, che rievocano scene della Natività e della vita quotidiana dell’epoca. Le case si illuminano di luci colorate, creando un’atmosfera incantata.

Se cercate un’esperienza natalizia fuori dal comune non potete perdervi Equi Terme, un piccolo comune situato in provincia di Massa Carrara, in Toscana. La tradizione del presepe vivente a Equi Terme risale al 1975, quando un gruppo di volontari decise di allestire un piccolo presepe nel centro del paese. L’iniziativa ebbe un tale successo che negli anni successivi il presepe fu ampliato e arricchito con nuovi personaggi e scenografie. Oggi, il presepe vivente di Equi Terme è uno dei più grandi e suggestivi d’Italia, con oltre 200 figuranti che rievocano la nascita di Gesù in un’atmosfera magica e suggestiva.

Un’esperienza unica

Il presepe vivente di Equi Terme si estende per oltre 500 metri e comprende diverse scene che rievocano la vita di Betlemme al tempo di Gesù. I visitatori possono ammirare i pastori che conducono le loro greggi, i re Magi che seguono la stella cometa, i mercanti che vendono i loro prodotti e le donne che si occupano dei lavori domestici. Il tutto è accompagnato da musiche natalizie e da un’atmosfera di festa che coinvolge tutti i presenti.

Il presepe vivente è un’esperienza unica che vale la pena di vivere almeno una volta nella vita. Se siete alla ricerca di un luogo dove trascorrere il Natale in un’atmosfera suggestiva e familiare, Equi Terme è la scelta perfetta.