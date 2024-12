Spaghetti alle vongole, al ristorante li fanno sempre così: ecco perché son buonissimi | Anche Cannavacciuolo segue questa ricetta

Volete stupire i vostri ospiti con un piatto buonissimo? Provate a fare questi spaghetti alle vongole. La ricetta è perfetta.

Gli spaghetti alle vongole sono uno dei piatti più iconici della cucina italiana, una pietanza che riesce a unire semplicità e raffinatezza in un connubio di sapori che evocano il mare.

Si tratta di un classico intramontabile che nei ristoranti viene spesso elevato a vera e propria opera d’arte culinaria. Ma qual è il segreto che rende questa preparazione così irresistibile?

Nonostante la ricetta sembri facile da replicare, chi ha provato a rifarla a casa sa bene che il risultato non è mai lo stesso di quello che si gusta al ristorante. Anche lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, maestro della tradizione partenopea, segue alcuni passaggi chiave per ottenere un piatto perfetto.

Vi basteranno davvero pochi ingredienti per preparare un piatto coi fiocchi, ma dovete saperli usare bene per creare un’opera d’arte.

Pochi e semplici ingredienti

Per preparare degli spaghetti alle vongole perfetti vi servirà ovviamente la pasta: sceglietela di qualità per esaltare il sapore del pesce, e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda le vongole, si consiglia di solito 1kg ogni quattro persone, ma se siete particolarmente golosi potete abbondare. A questi ingredienti si aggiungono il prezzemolo, l’aglio, l’olio, il sale e anche un ingrediente segreto, per chi lo apprezza: il peperoncino.

Prima di procedere con la preparazione, ricordatevi di far spurgare le vongole tenendole in ammollo per 3-4 ore in acqua salata, in modo da eliminare tutta la sabbia che contengono. Trascorso quel tempo, scolatele e lavatele. A questo punto siete pronti per cominciare con la preparazione del piatto. Una prelibatezza da leccarsi i baffi.

Spaghetti alle vongole perfetti

La magia degli spaghetti alle vongole sta tutta nel bilanciare i sapori e rispettare la materia prima. I grandi chef, compreso Cannavacciuolo, puntano su alcune tecniche fondamentali. La prima cosa da fare è scaldare l’olio in una padella capiente facendo soffriggere, senza bruciarli, aglio e peperoncino, in modo che rilascino il loro aroma. A questo punto è ora delle vongole: aggiungetele in padella e fatele aprire. Basteranno pochi minuti.

Mettete su l’acqua per la pasta e, quando bolle, buttate gli spaghetti e scolateli quando saranno al dente. Il trucco infatti è passarli in padella nel sughino di aglio, peperoncino e vongole che avete preparato in precedenza, in modo che si insaporiscano bene. Un altro dettaglio che fa la differenza è l’aggiunta di prezzemolo fresco alla fine e un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo, per esaltare i sapori. Se vuoi un effetto cremoso, come nei migliori ristoranti, puoi aggiungere un mestolino di acqua di cottura della pasta mentre la salti in padella. Buon appetito!