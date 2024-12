Asciugamani, con questo trucchetto non saranno più ruvidi come carta vetrata: gli hotel di lusso li lavano sempre così

Volete sapere qual è il trucchetto per avere asciugamani sempre morbidi e non più ruvidi come la carta vetrata? Oggi vi sveliamo la tecnica che usano anche gli hotel di lusso per lavarli.

Una delle sensazioni più gratificanti dopo una giornata stressante al lavoro è quella di farsi una doccia calda o un bagno rilassante e avvolgersi in un asciugamano morbido e profumato. Il potere avvolgente di questo materiale è una coccola che non ha paragoni.

Nel corso dei lavaggi, però, soprattutto se si commettono errori di gestione, questo tessuto potrebbe diventare duro, dai colori spenti e pungente sulla pelle. Per questo motivo bisognerebbe sempre prendersi cura della biancheria da bagno, così come fate con quella del letto o intima.

Ognuno ha delle tecniche proprie da utilizzare, con più o meno soluzioni fai da te. C’è chi utilizza la “tecnica della nonna” e chi si affida solo a prodotti industriali, puntando sui vari marchi di maggior gradimento.

Tra una scelta di lavaggio e l’altra, oggi vogliamo riportarvi un trucchetto per avere asciugamani non più ruvidi come carta vetrata che viene utilizzato perfino dagli hotel di lusso. Ed è a costo zero.

Diversi tipi di asciugamani

Diversi decenni fa, l’asciugamano più gettonato, utilizzato da quasi tutte le famiglie, era quello di spugna a tinta unita. Nel corso degli anni, i gusti sono cambiati, e così, oltre a quello di spugna, arrivato anche in fantasia e anche con decori ricamati a mano, troviamo i teli in microfibra, in cotone egiziano, in lino, lavorati a nido d’ape, e così via.

Se una volta quindi, questi accessori si mettevano a lavare tutti insieme con il bucato, oggi giorno bisogna prestare attenzione a diversi fattori, tra cui il colore, ovviamente, che non dovrebbe tingervi gli altri panni, nonché il materiale, in quanto ognuno abbisogna di lavaggi differenti.

Come avere asciugamani morbidi come quelli degli hotel

Come avrete potuto intuire quindi, sono svariati gli errori che ognuno di noi potrebbe commettere durante il lavaggio, che vi restituiscono asciugamani ruvidi come carta vetrata. Oggi vogliamo quindi suggerirvi il trucchetto utilizzato da alcuni hotel di lusso che vi lasceranno senza parole.

In primis, gli asciugamani andrebbero lavati separati dal resto del bucato, e poi a loro volta dovrebbero essere divisi: un mucchio solo con i bianchi e l’altro mucchio con i colorati. I primi potranno essere lavati in lavatrice a 60°, mentre i secondi a 40°, in modo che i colori non si scoloriscano. Versate il detersivo mischiato all’igienizzante nell’apposita vaschetta e l’ammorbidente nell’altra. Il trucchetto molto gettonato è quello di versare un bicchiere di aceto bianco insieme al carico, in modo che il materiale sia sempre profumato e anche morbido. Infine, tutti gli asciugamani in spugna potranno essere messi in asciugatrice, mentre quelli in microfibra e altri materiali, sarebbe meglio stenderli all’aria, o comunque utilizzare un programma per i delicati.