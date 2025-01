Bando pubblico, chi vive in questa Regione è davvero fortunato: cercano personale con solo la patente | Ti becchi il contratto a tempo indeterminato

Se sei alla ricerca di un lavoro, questo potrebbe fare al caso tuo. Qui cercano personale ed è richiesta solo la patente per un contratto a tempo indeterminato.

La ricerca di un lavoro oggi potrebbe essere difficoltosa, soprattutto se non si ha un titolo di studio adeguato.

Spesso poi ci si ritrova nell’assurda situazione di avere i giusti titoli, ma nessuna esperienza. E ci si chiede come farla se nessuno ci fa iniziare a lavorare.

Senza contare poi quelle volte – sì, capita anche questa – in cui ti rispondono che sei troppo qualificato per quella mansione. Cioè sei troppo bravo, e non possono darti il posto. Come se questo fosse un demerito.

Ma la dura legge della domanda e dell’offerta è così. C’è una regione però dove stanno cercando personale per un buon lavoro a tempo indeterminato mediante bando pubblico, ed è richiesta solo la patente. Vediamo se può fare al caso tuo.

Bando pubblico: cosa offre questa regione

Per questo lavoro i requisiti richiesti, oltre alla patente di guida B o superiore, sono aver assolto la scuola dell’obbligo. Occorre avere quindi un diploma di scuola secondaria di I grado – ex licenza media inferiore, o avere anche un diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea. Ed essere iscritti al Centro per l’Impiego.

Essendo un bando pubblico si dovrà fare un concorso. Sul portale concorsipubblici.com sono riportati gli argomenti sui quali verteranno la prova scritta e quella orale. La prima sarà composta da quiz a risposta multipla a tempo, che riguarderanno “Nozioni sull’ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune; Nozioni di base su lavori di manutenzione aree verdi e stradali e piccole manutenzioni di impianti elettrici ed idraulici; Raccolta differenziata dei rifiuti; Nozioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; Principi di base, antinfortunistica nell’ambito delle mansioni previste per la posizione di lavoro, utilizzo DPI; Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici”. Anche la prova orale riguarderà gli stessi argomenti.

Il lavoro da cogliere al volo

Il bando pubblico a cui ci riferiamo è stato lanciato dalla Toscana, nello specifico dal Comune di Civita, in provincia di Siena. Il concorso pubblico per esami è volto alla ricerca di una figura per un lavoro part-time e a tempo indeterminato, appartenente all’Area degli Operatori Esperti.

Si tratta di un concorso riservato alle categorie protette, e tra gli altri requisiti è richiesto il “riconoscimento invalidità civile di grado pari o superiore al 60%” ed “essere iscritti nello specifico elenco, di cui art. 8 della legge 68/1999, tenuto presso Ufficio Competente dell’Agenzia per il Lavoro – Centro per l’Impiego”. La domanda è da inoltrare entro il 27 gennaio all’Inpa.