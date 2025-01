“Cerchiamo 935 lavoratori”: uno dei più grandi Istituti Italiani assume a flotte | Ti basta lo spid e un’email e il gioco è fatto

Uno dei più grandi istituti italiani ha lanciato una massiccia campagna di assunzioni, mettendo a disposizione ben 935 posti di lavoro.

L’opportunità che stavi aspettando: uno dei più grandi istituti italiani, sinonimo di affidabilità e crescita, sta cercando nuovi collaboratori.

Se hai lo SPID e una buona dose di motivazione, sei pronto a candidarti per uno dei 935 posti di lavoro offerti da uno dei più grandi istituti italiani.

La procedura di selezione è stata semplificata al massimo: ti basterà accedere alla piattaforma dedicata con le tue credenziali SPID e compilare il form online.

Un modo rapido e intuitivo per far conoscere le tue competenze e aspirazioni professionali ed essere selezionato per questo lavoro.

Tanti nuovi posti di lavoro

Una grande opportunità per chi cerca un’occupazione stabile e gratificante. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha aperto le porte a ben 935 nuove assunzioni, distribuite su tutto il territorio nazionale. Le procedure di selezione sono ancora aperte, offrendo a migliaia di candidati la possibilità di entrare a far parte di una delle istituzioni più importanti del Paese. Dall’amministrazione al supporto tecnico, passando per le relazioni con il pubblico: l’INPS offre una vasta gamma di opportunità professionali. Le nuove assunzioni riguardano diverse figure e competenze, offrendo a candidati con differenti profili la possibilità di trovare l’occupazione ideale.

Sono aperte le selezioni per 138 infermieri con laurea triennale o magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, iscritti all’Albo professionale degli Infermieri. Si cercano inoltre 781 assistenti sociali con laurea in Scienze del servizio sociale e psicologi con laurea in Scienze e tecniche psicologiche, anch’essi iscritti ai rispettivi Albi professionali. Completano il quadro 16 giuristi con laurea magistrale in Giurisprudenza e iscrizione all’Albo degli Avvocati. Le scadenze per presentare la domanda sono imminenti: il 16 gennaio per gli infermieri, il 22 gennaio per gli assistenti sociali e gli psicologi e il 27 gennaio per i giuristi.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è indispensabile disporre di un’identità digitale valida (SPID, CIE, CNS o eIDas) e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Ricorda che la candidatura deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale InPA (www.inpa.gov.it).

Quindi se sei un infermiere, un assistente sociale, uno psicologo o un giurista con una laurea in linea con questi profili e sei iscritto al relativo Albo professionale questa è l’opportunità che stavi aspettando. L’INPS ha avviato la sua campagna di reclutamento per ampliare il proprio organico e offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini e il tempo per candidarsi sta per scadere.