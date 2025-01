Legge 104, basta una domandina semplice per avere quasi 4mila euro: non serve neanche l’ISEE | Ti arrivano diretti sul conto corrente

Con una semplice domanda puoi ricevere quasi 4mila euro se usufruisci della Legge 104. E senza dover presentare l’Isee.

Sappiamo ormai tutti cosa sia l’Isee e a cosa serva. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, questo il suo nome per esteso, è un documento molto utile.

Serve a stabilire la situazione patrimoniale di un nucleo familiare, e viene calcolato tenendo conto di diversi parametri, tra cui la composizione della famiglia di chi lo presenta, gli eventuali redditi di ogni membro ed altri ancora.

Utile, perché attraverso la presentazione di questo documento si può avere accesso a tutta una serie di bonus, benefici e agevolazioni che lo Stato mette a disposizione per i più bisognosi. Quindi a chi ha un Isee più basso. Ma non solo.

Anche i disabili e chi usufruisce della Legge 104 hanno diritto a diverse agevolazioni. Tra queste, c’è la possibilità di ricevere quasi 4mila euro. E senza dover nemmeno presentare l’Isee, basta una semplice domandina. Vediamo di che si tratta.

Legge 104: quasi 4mila euro con una semplice domanda

Come accennato l’Isee basso dà diritto ad un certo numero di aiuti e sussidi da parte dello Stato. In realtà, ci sono diverse soglie entro le quali scattano i bonus e i vantaggi. I più svariati, come per esempio contributi per l’affitto della casa, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, per le spese scolastiche. Molti benefici, però prescindono dal reddito. Questo metodo infatti è stato introdotto relativamente da poco, ovvero dal 1998. Prima di allora le famiglie in difficoltà potevano accedere agli aiuti secondo altri parametri.

Alcune agevolazioni infatti sono erogate in caso di disabilità. Purché quindi si rispettino i criteri stabiliti dalla famosa Legge 104, varata nel 1992. Cosa prevede? Scopriamo i requisiti, e come ricevere un ulteriore aiuto di quasi 4mila euro.

Per questo bonus non serve l’Isee

La nota Legge 104 si occupa in sostanza dell’assistenza, integrazione e in generale dei diritti delle persone portatrici di handicap di ogni tipo. Per questo, chiunque abbia una persona disabile nel proprio nucleo familiare ha diritto all’accesso a diverse agevolazioni da parte dello Stato. Tra queste, speciali detrazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli, o il cosiddetto bonus per grandi invalidi, pari a 878 €.

Ma è previsto anche un importante aiuto, il cosiddetto bonus asilo nido, di circa 1500 euro. In caso di figli con gravi disabilità fino a 3 anni, che non possono frequentare l’asilo, però, c’è un assegno per il supporto domiciliare che può arrivare fino a 3.600 €, a seconda della patologia del bambino. Come riporta infatti il sito dell’Inps, basta fare una semplice domanda nel caso si sia già in possesso di ISEE minorenni in corso di validità fino a 40mila euro, senza doverne presentare uno nuovo.