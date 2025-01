Aereo, l’hostess ha spifferato quali sono le parti più sporche: “non li puliscono mai” | È disgustoso ma molti passeggeri ci mettono sempre le mani

Ecco quali sono le parti più sporche di un aereo: segnatele perché non dovrai mai più toccarle. Tutti ci infilano le mani senza saperlo.

Viaggiare in aereo è sinonimo di rapidità, ma a quanto pare anche di sporcizia: le rivelazioni di un’hostess stanno facendo accapponare la pelle a moltissimi viaggiatori.

Quello che dovrebbe essere un luogo pulito e accogliente si rivela invece un tripudio di germi e sporcizia. Ci sono molti angoli sporchi in un aereo, e purtroppo la maggior parte di essi sono proprio quelli in cui i passeggeri finiscono per mettere più spesso le mani.

La confessione di un’assistente di volo ha generato il panico tra chi viaggia in aereo, perché non ci si sarebbe mai aspettati questo livello di sporcizia.

Certo, essendoci molta gente non si può certo sperare in un luogo intonso e asettico, ma un minimo di attenzione non guasterebbe. Preparate lo stomaco perché non sapete che vi aspetta.

Sporcizia in volo

L’aereo sembra sempre lucido e ben pulito quando ci saliamo, ma è solo un’impressione: a giudicare da quanto raccontato dall’hostess, all’interno si nascondono livelli di sporcizia inauditi. Ci sono luoghi che usiamo per tutta la durata del volo che sono ricettacoli di batteri, e che invece pensavamo puliti e igienizzati. Beh, stiamo commettendo un errore colossale: meglio levare subito le mani da quei posti e non mettercele mai più.

Durante il volo è sempre meglio avere l’igienizzante a portata di mano e usarlo ogni volta prima di toccare qualcosa in borsa o prima di mangiare. Pensate che siamo esagerati? Aspettate di sentire cos’ha rivelato l’hostess e vi ricrederete. Non avete idea del livello di sporcizia che si può raggiungere in aereo.

La verità sulla pulizia degli aerei

Le zone più sporche sono quelle meno ovvie, quelle su cui probabilmente nessuno penserebbe due volte a mettere le mani o poggiare i propri effetti personali. I dettagli rivelati dall’hostess sono a dir poco disgustosi, soprattutto perché ci toccano da vicino. La prima zona è scontata: il pavimento del bagno. Qui, però, lo shock arriva dal fatto che molte persone vi entrano senza rimettere le scarpe, lasciando i piedi esposti a uno dei luoghi più contaminati dell’aereo.

Il secondo posto più sporco dell’aereo sono le tasche dei sedili. Queste vengono raramente igienizzate e spesso contengono residui di cibo, fazzoletti usati e altri oggetti lasciati da precedenti passeggeri. Infine, troviamo i bidoni dell’immondizia a bordo, che la squadra di pulizia svuota velocemente e non disinfetta quasi mai. “Non li puliscono mai“, ha rivelato l’hostess. È qui che molte persone toccano senza pensarci, contribuendo involontariamente a diffondere batteri su altre superfici, oltre che contaminarsi.