Carrara: al via lo screening gratuito del Cuore per tutti i cittadini | Dove recarsi per gli esami

Ad Avenza e a Marina prosegue l’iniziativa “Occhio al Cuore”, dedicata a tutti i cittadini che hanno superato il 40 anni: ecco come fissare l’appuntamento.

Continua l’iniziativa gratuita “Occhio al Cuore“, un progetto attualmente in corso nelle farmacie di Marina di Carrara e Avenza.

Lanciata e promossa da “Nausicaa Spa”, questa campagna mira ad identificare precocemente i casi di ipertensione e di fibrillazione atriale non diagnosticati, condizioni cliniche che possono mettere a rischio la vita dei cittadini.

Fino al 31 gennaio, infatti, i cittadini di Carrara dai 40 anni in su potranno prenotare un appuntamento per sottoporsi a un test combinato gratuito, un esame della durata di soli 10 minuti in grado di rilevare le eventuali anomalie nella pressione arteriosa e nel ritmo cardiaco.

Ecco dunque tutti i dettagli dell’iniziativa e come prenotare la propria visita in tempo utile, in modo da beneficiare dello screening gratuito.

Perché la prevenzione è importante

Il presidente di “Nausicaa Spa” Antonio Valente, come riporta anche lavoceapuana.com, ha spiegato: “Lo screening nelle farmacie comunali ha finora permesso di identificare queste due patologie in maniera del tutto simile a un semplice esame della pressione“.

L’esame, quindi, non risulta affatto invasivo, e riesce a rintracciare i casi di ipertensione e di fibrillazione atriale. La prima causa l’aumento dei valori della pressione arteriosa a riposo, aumentando il rischio di ictus e di altre patologie cardiovascolari. Spesso priva di sintomi evidenti, l’ipertensione può generalmente essere rilevata solo tramite controlli regolari della pressione. La fibrillazione atriale, invece, è una patologia che interessa il ritmo cardiaco, e può manifestarsi con sintomi quali un battito irregolare, affaticamento e mancanza di respiro. In altri casi , però, può anche risultare totalmente asintomatica. Per tale ragione, la partecipazione al progetto “Occhio al Cuore” è uno strumento importantissimo per monitorare le proprie condizioni di salute, e peraltro non prevede alcun costo a carico dei cittadini.

Date e orari delle visite

Come anticipato, le farmacie comunali di Marina di Carrara e Avenza hanno scelto di aderire, seppur a rotazione, all’iniziativa “Occhio al Cuore”. Per prenotare una visita, quindi, i residenti possono recarsi direttamente nelle due strutture, oppure contattarle telefonicamente; gli orari di apertura sono generalmente dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, ma è consigliabile verificare questi dettagli presso ciascuna di esse.

Valenti ha concluso: “Grazie a questa iniziativa possiamo intervenire tempestivamente, e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini“. Per evitare sovraffollamenti dell’ultimo minuto vi consigliamo però di prenotare subito lo screening: l’iniziativa scade il prossimo 31 gennaio.