Grande successo per la puntata di 4 Ristoranti a Carrara: Alessandro Borghese ha scelto il miglior ristorante tipico della città

L’iconico show 4 Ristoranti approda anche a Carrara: ecco quali locali ha visitato Alessandro Borghese e chi ha vinto la puntata.

Tra i programmi più quotati di Sky Uno (ma viene trasmesso anche in chiaro anche su TV8), spicca senza dubbio lo storico show 4 Ristoranti, condotto dal 2015 da Alessandro Borghese.

Il cuoco più simpatico del piccolo schermo guida infatti da 10 anni esatti dei tour itineranti lungo la penisola, da Nord a Sud, alla ricerca delle osterie, trattorie e dei locali che propongono piatti tipici regionali o altre preparazioni tematiche che costituiscono il terreno comune di sfida per quattro diverse attività selezionate dalla produzione.

Gli sfidanti devono visitare alternativamente le locations degli avversari e assaggiare i loro menù, analizzando l’aspetto della struttura, il servizio, le proposte in listino e, infine, anche il conto richiesto in cassa.

Alessandro Borghese ha fatto tappa anche a Carrara, visitando quattro ristoranti disseminati tra il Mar Ligure e le Alpi Apuane alla ricerca della struttura in grado di offrire il miglior connubio tra piatti di mare e di terra.

4 Ristoranti a Carrara: le strutture visitate da Alessandro Borghese

Il 5 gennaio è andata in onda la puntata di 4 Ristoranti dedicata al territorio di Carrara, la città dell’oro bianco. La sfida si è svolta secondo il format classico del programma, e ogni ristoratore ha accolto nella propria struttura gli sfidanti, proponendo loro le proprie specialità culinarie, e cercando di impressionarli con le rispettive location, il menù, il servizio e, infine, anche con il conto.

Tra i piatti presentati nel programma, hanno fatto bella mostra di sé i muscoli alla carrarina, i taglierini nei fagioli, il baccalà marinato e la torta di riso. Ovviamente, la competizione si è rivelata serrata, e i punteggi provvisori hanno tenuto con il fiato sospeso pubblico e contendenti, poiché molto vicini in classifica. In attesa di scoprire se Alessandro Borghese ha “confermato o ribaltato il risultato finale“, ecco quali sono le strutture che hanno partecipato allo show di Sky Uno. A partire dalla Locanda Patrizia di Francesca Croci, situata nella celebre Piazza delle Erbe e ricavata da un’ex drogheria, per poi passare all’Osteria al Fienile, di Ernesto De Santi, nella località di Fossone. A seguire, la Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena Farsetti, che sorge all’interno del Parco Naturale della Alpi Apuane, e infine il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia Ferrari, situato nel cuore di Marina di Carrara.

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti

La classifica finale, aggiornata con le votazioni di Alessandro Borghese, ha visto trionfare Francesca Croci, della Locanda Patrizia, con un totale di 127 punti.

La sua cucina regionale, semplice e genuina – ma caratterizzata da ingredienti di prima qualità – ha conquistato gli sfidanti e il conduttore, e l’attività ora potrà beneficiare non solo dell’ambito assegno da 5.000 euro, ma anche di un nuovo e prestigioso riconoscimento. Al secondo posto, la Trattoria Pizzeria Ometto con 126 punti, al terzo il Ristorante Capannina Ciccio con 124 e, infine, l’ultimo locale in classifica è stata l’Osteria al Fienile, che ha totalizzato 121 punti.