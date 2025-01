Carrarese KO: Caracciolo punisce tutti nei minuti finali | Ora si pensa al derby

L’agguerrito confronto con il Pisa presso l’Arena Garibaldi lascia infine la Carrarese Calcio con l’amaro in bocca: ora si ritrova in svantaggio di 7 punti.

Il 2025 si apre all’insegna di una sfida ambiziosa per la Carrarese Calcio, che lunedì 13 gennaio ha affrontato il Pisa presso l’Arena Garibaldi dell’omonima città.

Il match ha visto il Pisa prevalere sulla Carrarese con un punteggio di 2-1; un incontro non privo di incertezze e colpi di scena, con entrambe le squadre che hanno sfoderato grande determinazione e grinta in campo.

Il Pisa ha preso il vantaggio nel primo tempo grazie a un goal di Canestrelli, segnato su un calcio d’angolo al 22esimo minuto. In seguito, la squadra di casa ha ulteriormente smorzato la voglia di rimonta degli ospiti con una difesa solida, cercando di sopraffarne le azioni e mantenendo il controllo del gioco.

È il secondo tempo, però, ad aver giocato un ruolo determinante per l’esito del match: ecco cos’è successo dopo il fischio dell’arbitro.

Nel secondo tempo il Pisa subisce e poi reagisce

Durante il secondo tempo, la Carrarese ha reagito in maniera compatta, trovando finalmente il pareggio grazie alla rete di Finotto. Il goal è stato il risultato di un’azione ben orchestrata, che ha dimostrato la capacità della squadra di rispondere colpo su colpo agli avversari.

Dal raggiungimento dell’1-1, il match ha assunto un carattere ancora più intenso e focalizzato, con ambo le squadre impegnate a ricercare il goal della vittoria. Negli ultimi minuti di gioco, infine, Caracciolo del Pisa ha segnato il punto decisivo allo scadere del tempo regolamentare, garantendo alla propria squadra un trionfo drammatico e molto significativo, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Nonostante la prestazione indomita e coraggiosa, quindi, la Carrarese si è ritrovata con un pugno di mosche in mano, ma non rinuncia a dare battaglia nelle prossime partite in calendario.

FULL-TIME 🔚 La Carrarese esce sconfitta al termine di una gara che, nella ripresa, ha visto una squadra determinata e di carattere. Il gol di Finotto, però, non è bastato per strappare un risultato positivo, con gli azzurri puniti negli ultimi minuti di gioco. #PisaCarrarese pic.twitter.com/1Bl3BXZTWQ — Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) January 13, 2025

La Carrarese ora guarda al derby

In attesa di affrontare la squadra de La Spezia nell’imminente derby, fissato per domenica 15 gennaio alle ore 17.15 presso lo Stadio dei Marmi, la Carrarese ora sta recuperando le forze, e si prepara a rimettere in campo rinnovate energie per scalare la classifica della serie B.

Dopo la memorabile promozione, infatti, essa si è piazzata in ottava posizione, mentre La Spezia difende con le unghie e i denti il suo terzo posto; l’incontro rappresenterà perciò un momento cruciale per entrambe le squadre, e si prevede una competizione molto accesa e sentita. Specialmente per i tifosi.