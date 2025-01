Banconote, controlla queste qui: se le usi per pagare te le stracciano davanti | Ti ritrovi ammanettato

Alcune banconote potrebbero essere rifiutate o stracciate davanti ai tuoi occhi. Controlla nel tuo portafogli se ce le hai.

E se ti dicessimo che potrebbero rifiutare un tuo pagamento in contanti, e addirittura arrivare a stracciare le tue banconote davanti ai tuoi occhi?

Potrebbe accadere. C’è un vero e proprio allarme: alcune non possono proprio essere accettate, e molta gente non lo sa.

Anzi, continua ad utilizzarle e a farle circolare ignara del problema, e del fatto che potrebbero essere distrutte.

E non solo. Corri un vero e proprio rischio se ti beccano con questo tipo di denaro, anche se non sapevi di averlo. Continua a leggere e poi corri a controllare nel tuo portafoglio se anche tu sei in pericolo.

Banconote: se usi queste te le stracciano

Anche se oggi si spinge sempre di più per indirizzare i consumatori verso l’uso di pagamenti elettronici e tracciabili, ci sono ancora moltissime persone che preferiscono utilizzare i contanti.

Ma l’uso di banconote può comportare dei veri e propri rischi, alcuni inimmaginabili. Chi lo direbbe mai che al momento di pagare potresti vedertele stracciare davanti agli occhi? Vediamo perché può accadere.

I rischi che corri

Per capire di cosa stiamo parlando basta leggere un comunicato della Banca d’Italia, il quale riporta alcuni dati importanti. Nel 2023 sono state ritirate dalla circolazione ben 467.000 banconote in euro false. Di queste, oltre il 70% delle falsificazioni ha riguardato i tagli da €20 e €50. Inoltre, “Il 97,2% delle banconote falsificate è stato rinvenuto in paesi dell’area dell’euro, mentre l’1,9% proviene da Stati membri dell’UE non appartenenti all’area e lo 0,9% da altre regioni del mondo”. Nonostante ciò, però, il comunicato ci rassicura in un certo qual modo, asserendo che “le probabilità di ricevere un esemplare falso sono molto scarse,[…] Nel 2023 sono stati individuati solo 16 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione”.

In ogni caso è bene rimanere vigili e attenti, poiché, come si dice, la legge non ammette ignoranza, ed essere sorpresi a spendere denaro falso è un reato penale. L’articolo 457 del Codice Penale infatti afferma “Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. Pertanto come abbiamo detto, meglio controllare attentamente le banconote in nostro possesso, e verificare che abbiano tutte le caratteristiche di sicurezza come la filigrana, il filo e la finestra, visibili in controluce.