Passata di pomodoro, in questo barattolo c’è la migliore in assoluto: è una vera rarità | Passati tutti i test

Agli italiani piace il sugo fatto con la passata di pomodoro. Ma tra le tante in commercio qual è la migliore? Lo ha stabilito un test.

L’ingrediente principe della domenica, come vuole la tradizione – almeno in alcune zone d’Italia – è il sugo di pomodoro.

Che sia ragù o sugo semplice, magari per accompagnare un piatto di pasta o una lasagna al forno, deve essere fatto con la passata di pomodoro.

Ma si fa presto a dire passata di pomodoro. Alcuni fortunati – e appassionati – ancora riescono a farsela con le loro mani, con i pomodori dell’orto. Gli altri la devono comprare al supermercato.

E qui la scelta si fa ardua. Ce ne sono talmente tante che è difficile decidere quale acquistare. Allora vediamo qual è la migliore secondo uno studio.

Passata di pomodoro: la migliore in commercio

A fare una classifica delle migliori – e peggiori –passate di pomodoro tra quelle in commercio ci ha pensato Il Salvagente, rivista che si occupa di testare in laboratorio alcuni prodotti in vendita, a tutela del consumatore. Controllando 20 tipi di conserve con materie prime italiane, sia di grandi marchi che di discount, i risultati hanno riservato alcune sorprese.

Secondo quanto riportato da Cook del Corriere, i test in laboratorio sono stati svolti per rilevare la presenza nel prodotto di sale, di Gradi Brix – “che indicano il residuo ottico delle sostanze solubili (zuccheri e sali minerali) e che sono tanto più alti quanto più il prodotto è concentrato e di qualità” –, e la concentrazione di acqua. Inoltre, è stata verificata “la presenza di ergosterolo (sostanza che indica che ci sono muffe nella passata o nella materia prima utilizzata per produrla), di metalli pesanti come il nichel e cromo, e infine di pesticidi”. Qual è la passata di pomodoro risultata migliore?

Il risultato dei test di laboratorio

Prima di andare a guardare in cima alla classifica, vediamo chi si è posizionato agli ultimi posti. Si tratta di Petti Il Corposo Passata Rustica, che è anche la più costosa tra quelle analizzate. E contiene alcune sostanze fungicide, anche se con concentrazioni al di sotto dei limiti di legge.

Per il resto, in un punteggio da uno a dieci, tra le ottime ci sono sia marche note che meno. Tra queste Pomì Passata, all’ultimo posto. Appena un gradino sopra c’è Esselunga Bio Passata di Pomodoro, con 8,1 punti. E a salire ai primi posti troviamo con 9 punti Coop Vivi Verde Passata Bio, seguita a stretto giro da De Rica Dispensa Italiana Passata e Eurospin Amo Essere Biologico Passata. La migliore in assoluto si trova tra quelle eccellenti, ed è, con un punteggio di 10, Valfrutta Green Passata Bio a pari merito con De Cecco Passata classica Vellutata. La terza in classifica è Esselunga Passata Rustica.