Individuata la tigre più grande dell’intero Pianeta: è grande come una jeep | Mai vista una cosa del genere

Bellissima, maestosa, gigante: la tigra più grande del Pianeta è stata avvistata e ha terrorizzato tutti. È grossa quanto una jeep.

Che la natura riesca ancora a riservare delle sorprese ha dell’incredibile. Sembra che l’uomo abbia ormai girato il Pianeta in lungo e in largo, e invece.

Anche se si sa bene che nel mare si nascondono ancora diverse specie sconosciute, perché quello forse è l’unico posto dove l’uomo, nonostante sia andato sulla Luna e stia scoprendo Marte, non riesce a coprire del tutto.

Ora è una tigre la grande scoperta. Non una tigre qualunque, ma la tigre più grande del Pianeta. Talmente grossa da essere quasi quanto una jeep. Trovarsela davanti è un’esperienza terrificante. E affascinante.

Dove è stata avvistata? L’esemplare del felino più grosso è stato anche ripreso dalle telecamere.

La tigre più grande del Pianeta è grossa quanto una jeep

La tigre di per sé è già il più grande felino esistente in natura. Può raggiungere fino a 3 metri di lunghezza, coda compresa, e arrivare a pesare tra i 140 fino a 300 chili. Una specie tanto imponente eppure a rischio estinzione. Secondo una stima del WWF infatti in tutto il mondo se ne contano solo 3900 circa in natura. Più difficile fare una stima di quelle in cattività, poiché ad esempio delle circa 5000 stimate solo negli Stati Uniti, il 6% è registrato in zoo o altre strutture accreditate. Tutto il resto appartiene a privati, senza alcun controllo.

Sembra incredibile che un animale così maestoso ed enorme abbia un predatore, e invece ha proprio il più temibile di tutti: l’uomo. È a causa dell’uomo che le tigri stanno sparendo dalla natura, tra distruzione del loro habitat, bracconaggio e superstizioni. Per questo l’avvistamento di questo enorme esemplare fa tanto scalpore.

L’avvistamento terrificante

Qualche tempo fa è stato avvistato l’esemplare più grande del mondo: la tigre siberiana. L’incontro è avvenuto nella profondità della fredda Siberia, ed è stato registrato dall’auto del protagonista. Nel video si vede la meravigliosa tigre, che arriva a toccare i 300 chili, avvicinarsi senza timore al veicolo. Un’esperienza terrificante ma unica nel suo genere, indimenticabile.

E non è l’unico video di questo enorme felino. In rete circola anche il video delle telecamere di sorveglianza di un’abitazione che immortalano, in Cina, un uomo che sfugge per un pelo ad un attacco. Vedendo passare la tigre siberiana davanti casa, esce per controllare dove sia andata, e poi si vede rientrare velocemente all’interno del suo giardino e chiudere il cancello. Un attimo dopo questo viene quasi divelto dall’enorme tigre che arriva correndo e ci sbatte contro. Un uomo fortunato.