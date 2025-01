I Finlandesi hanno detto addio ai termosifoni: con questo trucchetto hanno casa sempre calda | Bolletta pari a 0

Fai come i finlandesi, per risparmiare in bolletta hanno detto addio ai termosifoni e usano un trucco molto più economico.

I termosifoni accesi costituiscono uno dei costi maggiori che pesano sulla spesa per le bollette in inverno.

Tra gas, elettricità o altro, a seconda dal loro funzionamento, a risentirne sono sempre le tasche delle famiglie, già provate dal costo della vita.

Ognuno allora cerca di ingegnarsi come può per rosicchiare un po’ di risparmio qui e là, compreso sul riscaldamento.

Si potrebbe usare lo stesso trucco dei finlandesi, che hanno pensionato i termosifoni e risparmiano tantissimo, pur mantenendo in casa un calore avvolgente e confortevole.

Termosifoni addio con questo trucco

In inverno i termosifoni di gran parte delle case italiane vengono accesi, sempre con un magone al pensiero di quanto costeranno in bolletta. In realtà, ci sarebbe anche il modo per risparmiare sul loro utilizzo. Per esempio, come prima cosa, abbassando la temperatura del termostato. La temperatura ideale, in perfetto equilibrio tra comfort e risparmio, è di 20 gradi. Prima di ogni accensione annuale bisogna poi sfiatarli per eliminare l’eventuale accumulo di aria. E tenerli sempre puliti, eliminando la polvere e tutto ciò che li copre. Insomma, no al bucato messo ad asciugare sopra i caloriferi.

Ci sono poi molti modi per ottimizzare i consumi, e risparmiare sul costo dei termosifoni. Magari riuscendo a farne anche a meno, come i finlandesi.

Come fanno i finlandesi

Per risparmiare sui consumi è necessario che la casa sia il più isolata possibile a livello termico. Evita gli spifferi cambiando finestre e infissi, controlla le guarnizioni delle porte e chiudi tutte le eventuali fessure. Utilizza i pannelli riflettenti, delle lastre rivestite di alluminio che posizionate tra i radiatori e il muro: evitano la dispersione del calore. Monta valvole termostatiche in ogni stanza, in modo da decidere quale temperatura sia migliore per ognuna. Non ha senso tenere 20 gradi in una camera degli ospiti vuota, no?

Un altro modo per trattenere più calore possibile è quello di ricoprire i pavimenti con tappeti, che non solo arredano, ma mantengono anche l’ambiente caldo. E vuoi mettere camminare a piedi nudi su un morbido tappeto, piuttosto che su una fredda ceramica o un gelido marmo? Infine, cerca di utilizzare ciò che la natura ti offre: il sole. Cosa c’è di più caldo? Nelle giornate soleggiate, apri le tende e lascia che i raggi del sole si posino ovunque nella tua casa.