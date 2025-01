2000 euro al mese e casa in regalo: cercasi dipendenti per questa destinazione dove c’è sempre il sole | Non servono titoli di studi

Chi è alla ricerca di un’occupazione non può lasciarsi scappare quest’occasione di lavorare a contatto con la natura e vivere esperienze indimenticabili con un’appetibile possibilità di guadagno.

Il mondo del lavoro è diventato sempre più competitivo, ed è difficile riuscire a trovare un’occupazione in grado di coniugare stabilità economica e alta qualità della vita.

Spulciando un po’ in giro, però, si trovano delle opportunità davvero interessanti, da cogliere sia per chi è alla ricerca di un impiego remunerativo che per chi desidera cambiare professione. E magari vita.

A questo proposito Huttopia, un’azienda leader nella gestione di campeggi immersi nella natura, offre una serie di posizioni lavorative che prevedono un cambiamento nelle abitudini quotidiane.

Le strutture in cui lavorare, infatti, sono distribuite in luoghi iconici della Spagna e del Portogallo, come Óbidos, il Parco di Doñana, i Pirenei catalani e Lalín: si tratta di una proposta è particolarmente adatta a chi apprezza il turismo rurale e cerca un contesto lavorativo stimolante.

Lavorare in campeggi a contatto con la natura: offerte di lavoro da 2000 euro

L’offerta di lavoro proposta da Huttopia prevede una retribuzione di base che ammonta a 2.000 euro mensili, a cui si aggiunge un alloggio gratuito con tutte le utenze incluse. L’azienda fornisce anche le divise e mette a disposizione del personale caffè e tè. I dipendenti dei campeggi hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con la natura, lontano dallo stress urbano, in una realtà che valorizza benessere e crescita professionale.

I candidati ricercati devono avere una buona conoscenza dell’inglese e, in alcuni casi, di altre lingue europee come francese, tedesco o olandese. Bisogna essere disponibili a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi. Si richiede, inoltre, esperienza nella gestione di team e competenze organizzative, fondamentali per il coordinamento di strutture turistiche complesse.

Come candidarsi per lavorare con Huttopia in tutto il mondo

Huttopia offre sia contratti stagionali, della durata minima di due mesi, che opportunità a tempo indeterminato, a seconda delle competenze e della disponibilità degli aspiranti lavoratori. I candidati ideali sono persone flessibili, con spirito di adattamento e pronte a trasferirsi per inserirsi in un settore in continua espansione.

L’obiettivo dell’azienda è l’ampliamento dell’organico negli oltre 140 campeggi distribuiti tra Europa e Stati Uniti, per riuscire a creare team internazionali in cui il confronto culturale rappresenti un valore aggiunto. Le candidature sono aperte a chiunque voglia intraprendere questa avventura: basta inviare un curriculum aggiornato, specificando per quale posizione ci si candida ed esprimendo la disponibilità a trasferirsi.