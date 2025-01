Carrara: il Consiglio Comunale approva il nuovo piano sicurezza per Avenza

La Lega festeggia l’introduzione del nuovo piano di sicurezza per Avenza: la mozione riporterà la legalità nell’area con il contributo delle Forze dell’Ordine.

La questione della sicurezza nelle grandi città e nelle periferie italiane rappresenta un tema assai spinoso e di difficile risoluzione, in quanto la criminalità dilagante e l’esasperazione dei cittadini hanno contribuito a creare un clima esplosivo in quasi tutta la penisola.

In aggiunta, la sensazione che le Forze dell’Ordine siano molto spesso impossibilitate ad agire con fermezza non fa che accrescere nei cittadini il sentimento di sfiducia nei confronti delle Istituzioni.

Anche per la comunità di Avenza mantenere l’ordine e la legalità all’interno dell’area urbana è sempre stato un obiettivo primario, e l’attenzione nei confronti di tale tematica è stata rinnovata grazie a una recente iniziativa politica. Il 24 gennaio, infatti, la Lega ha ottenuto l’approvazione di una mozione che promette di rafforzare la sicurezza nella frazione del Comune di Carrara.

Si tratta di un traguardo che molti residenti attendevano da tempo: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e in che tempistiche verrà attuata, con il sostegno degli uomini dell’Arma.

Il nuovo piano di sicurezza per Avenza

Il fulcro di questa nuova mozione verte su un impegno ben preciso: quello di instaurare un presidio mobile della Polizia Municipale entro i prossimi quindici giorni. La presenza delle Forze dell’Ordine risponderà a una necessità che i cittadini avvertono da tempo, e servirà a garantire la tranquillità e l’ordine pubblico. Si spera inoltre che il presidio possa ridurre gli episodi di degrado e di criminalità minore che, purtroppo, non sono affatto rari.

Inoltre, è stato varato un piano straordinario di pattugliamenti, nonché alcuni interventi di riqualificazione urbana e persino la creazione di un presidio fisso di Polizia Municipale entro 60 giorni dall’approvazione della mozione leghista. Andrea Tosi, consigliere comunale e capogruppo del Carroccio del Comune di Carrara, ha commentato: “Avenza è allo stremo, e i cittadini non possono più aspettare. Come Lega ci siamo fatti carico da tempo delle loro istanze e abbiamo ottenuto impegni precisi dall’amministrazione, che adesso deve necessariamente e urgentemente mettere in campo“. E ha ribadito: “Ora vigileremo affinché le promesse siano mantenute, perché la sicurezza e la dignità degli avenzini non possono più essere rinviate“.

Finalmente risposte concrete alla comunità di Avenza

Anche il deputato della Lega Andrea Barabotti ha esultato per l’approvazione della misura, come riporta anche lavocepuana.com: “La Lega segna un grande risultato per Avenza. Grazie al lavoro del nostro capogruppo in consiglio comunale, Andrea Tosi, da oggi Avenza potrà contare su tempi certi e azioni concrete sul fronte della sicurezza urbana, che andranno a sommarsi al lavoro delle Forze dell’Ordine“.

E ha concluso soddisfatto: “Un risultato frutto del lavoro di ascolto portato avanti nel tempo, tramite gazebo e incontri sul territorio, nello spirito che ci contraddistingue“.