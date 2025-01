Piattaforma CUDE, Montignoso: la Lega chiede che il sindaco Lorenzetti e la giunta aderiscano per favorire la mobilità delle persone con disabilità

Montignoso, la Lega protocolla una mozione per invitare il Sindaco a semplificare la mobilità dei cittadini disabili all’interno del Comune e in quelli limitrofi.

La tematica delle barriere architettoniche in Italia è un tema che, a più riprese, ha sollevato ampia indignazione popolare, anche se si tratta di una problematica troppo spesso sottovalutata poiché riguarda direttamente solo una minoranza di cittadini.

Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli ostacoli fisici all’interno delle aree urbane che impediscono o limitano la mobilità e l’accessibilità alle persone con disabilità motorie o sensoriali, come scalini, rampe, porte strette, marciapiedi assenti oppure interrotti e, infine, anche la mancanza di una segnaletica adeguata alle loro esigenze.

Molte strutture pubbliche e private, inoltre, sono difficilmente accessibili a questa fascia di cittadini, eventualità che rende loro arduo spostarsi autonomamente, ma anche provvedere alle rispettive incombenze quotidiane e, banalmente, anche partecipare alla normale vita sociale e lavorativa.

Purtroppo, nonostante ci siano leggi e regolamenti che mirano a eliminare le barriere architettoniche, come la legge 104/1992 e il DPR 503/1996, la loro attuazione risulta lenta e incompleta, poiché gli interventi per rimuoverle richiedono spesso investimenti significativi. Ed è in questo contesto che la sezione Lega di Montignoso ha presentato al Sindaco Gianni Lorenzetti una mozione per aderire al CUDE, il Contrassegno Unico Disabili Europeo.

La Lega al fianco dei cittadini con disabilità

Il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 5 luglio 2021 ha istituito l’introduzione del CUDE, un documento che consente alle persone con disabilità di accedere a parcheggi e a strutture riservate in tutta l’Unione Europea. Esso sostituisce il vecchio contrassegno cartaceo, rendendo il processo di riconoscimento più efficiente e meno burocratico, e consente inoltre l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) in Italia e in altri Paesi dell’UE.

Il CUDE, infatti, è associato a una piattaforma unica nazionale informatica che centralizza tutte le informazioni relative ai contrassegni unici per disabili, in modo che i beneficiari non debbano più comunicare i loro spostamenti nei Comuni diversi da quello di residenza.

La Lega: “Fiduciosi che Montignoso faccia la sua parte”

La segretaria comunale della Lega Michela Bertelloni ha dichiarato: “Sono già moltissimi i Comuni che hanno aderito, e siamo fiduciosi che anche Montignoso possa fare la sua parte per dare sostegno alle tante persone che ne hanno necessità“.

E ha concluso: “Con l’adesione alla piattaforma si potrà dare la possibilità ai possessori del Contrassegno Unico Disabili Europeo di accedere alle ZTL e di usufruire degli stalli riservati alle persone con disabilità di un altro Comune senza dover fare alcuna ulteriore comunicazione, in quanto le targhe associate al CUDE saranno automaticamente riconosciute“.