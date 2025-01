Pier Silvio Berlusconi non ha occhi che per lei: ormai la vuole ovunque | Silvia purtroppo può stare solo a guardare

Nuvole all’orizzonte sulla coppia formata da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin? Lui sembra non avere occhi che per un’altra donna.

Quella formata tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sembra essere una delle coppie più blindate della televisione.

A differenza di molte altre, infatti, i due raramente vengono paparazzati, non ci sono gossip su di loro e non prendono parte a trasmissioni televisive, a parte pochissime eccezioni.

Insomma, poter leggere qualche notizia sulla vita privata dell’AD di Mediaset e la bella compagna è arduo, e i fan devono accontentarsi di quel poco che saltuariamente la stampa riesce a rosicchiare.

Per questo motivo sapere che Pier Silvio Berlusconi ha delle preferenze per un’altra donna in questo momento sorprende, e la curiosità è tanta. Ma di chi si tratta?

Pier Silvio Berlusconi: la donna che vorrebbe ovunque

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non sono molto prodighi nemmeno per quanto riguarda le interviste. E pensare che lei conduce un programma proprio basato su di esse. Il loro amore è stato vissuto lontano dai riflettori, che pure sono una parte integrante delle loro vite. L’amore è nato quasi subito tra i due, appena dopo essersi conosciuti nel lontano 2001. Ai tempi lei era una delle Letterine di Passaparola, il simpatico game-show condotto da Gerry Scotti. Lui, il rampollo in ascesa di casa Berlusconi.

Dopo 9 anni nasce Lorenzo Mattia, e nel 2015 – lo stesso anno in cui lui diventa AD dell’azienda della famiglia – arriva anche la secondogenita Valentina Sofia. Nessun matrimonio però, anche se ogni tanto circola qualche voce. Al riguardo la conduttrice di Verissimo ha commentato qualche anno fa a FQ magazine: “È un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio… lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, che piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”. Ed è proprio di gossip che parliamo oggi.

Non ha occhi che per lei

Che Pier Silvio Berlusconi si prodighi per il suo lavoro è ovvio e sotto gli occhi di tutti, ma mandare avanti una simile azienda è una responsabilità non da poco. Tante, troppe le decisioni da prendere, e tante, troppe le incognite. Chi lo avrebbe mai detto, per esempio, che un reality tanto atteso come La Talpa sarebbe stato un flop, tanto da essere chiuso prima? E a guardare gli ascolti, nemmeno il Grande Fratello e L’Isola dei famosi stanno dando i frutti sperati.

Proprio di quest’ultimo format si sta tanto parlando. Chi ci sarà alla guida per la prossima edizione? L’abbandono di Ilary Blasi ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei telespettatori, che Vladimir Luxuria – nonostante tutte le carte in regola – non è riuscita a colmare. Stando a quanto riporta fanpage.it, il nome più papabile al momento sembrerebbe perciò quello di Veronica Gentili, che farebbe così una bella doppietta con Le Iene, che sta conducendo tutt’ora. Per saperlo, però, non possiamo fare altro che aspettare l’annuncio ufficiale.