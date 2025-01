Poste Italiane, ora c’è anche il suo di ‘bonus’: chi ha quest’età dimezza tutti i costi | Ti riprendi un sacco di soldi

Anche Poste Italiane ci permette di risparmiare, con un bonus tutto dedicato agli utenti di una certa età che dimezzano così i costi.

Poste Italiane si adegua alle manovre del Governo, che sta agevolando i cittadini italiani con sconti e aiuti vari grazie alla nuova Legge di Bilancio.

Tra le decine di bonus che consentono ad alcune categorie di poter usufruire di sconti e di ottenere sostegni vari per poter accedere a servizi utili, spunta anche l’Ente Poste.

Una realtà radicata nel nostro quotidiano, che nonostante la tecnologia avanzi, resta un punto di riferimento per milioni di utenti che utilizzano i servizi ancora allo sportello, anche per avere ancora il contatto umano.

Ora molti di questi cittadini saranno ancora più felici perché potranno dimezzare i costi dei servizi forniti. Ma solo se rientrano in questa fascia d’età.

Poste italiane: il bonus per dimezzare i costi

Poste Italiane è un Ente indispensabile per tutti i cittadini italiani, che lo utilizza per tutti i vari servizi che offre, e che si arricchiscono periodicamente per rimanere al passo con i tempi. Se in origine nasce infatti come azienda che gestiva solo servizi postali e telegrafici, oggi è molto più di questo. Un vero punto di riferimento per i risparmiatori, che la preferiscono per affidargli i loro soldi aprendo conti correnti e libretti. E anche per investire acquistando titoli, azioni e buoni, che possano rendere un piccolo guadagno nel tempo senza correre troppi rischi.

Utilizzato indistintamente da giovani e meno giovani, è indubbio che debba rimanere al passo con i tempi, rimodernandosi e ampliando i propri servizi. Oggi infatti è possibile accedere al proprio conto, gestire tutte le attività e movimentare il denaro comodamente da casa, attraverso l’home banking. E le varie App. Questo è un modo per avvicinarsi ai più giovani, sempre alle prese con la tecnologia. E per i meno giovani?

Cosa fare per poterne usufruire

Poste Italiane offre una sorta di bonus per chi ha compiuto i 70 anni. Il costo dei bollettini postali, per queste persone, è infatti più basso rispetto alle altre. Per i bollettini standard, il cui costo normalmente sarebbe 2 euro, gli ultrasettantenni pagheranno solo 1 euro, quindi un taglio del 50%. Il che non è male se applicato a tutte le bollette delle utenze. E non solo. Anche i bollettini F35, riferiti per esempio ai tributi locali, il costo è dimezzato, passando da 2,13 euro a 1,13.

Infine, nel malaugurato caso dovesse arrivare una multa, anche qui si passa da 2,49 euro a 1,49 euro. Sembrano pochi spicci, ma messi assieme, e calcolati in un intero anno, rappresentano un bel risparmio per la categoria dei pensionati che sempre più spesso si ritrova in difficoltà.