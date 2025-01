Addio banconote, anche queste spariscono: fanno la stessa fine delle 500 euro | Ora è davvero ufficiale

La notizia è stata ormai ufficializzata: preparatevi a dire addio ad altre banconote nel vostro portafogli.

La storia del denaro è in continua evoluzione. Dopo aver assistito alla nascita e alla scomparsa di diverse monete e banconote, siamo di fronte a un nuovo capitolo di questa lunga storia.

Con la scomparsa graduale delle banconote da 500 euro, è arrivato il momento di salutare anche altri tipi di tagli.

Questa scelta, dettata da ragioni economiche e di sicurezza, ci proietta verso un futuro sempre più digitalizzato, dove i pagamenti contactless e le transazioni online saranno la norma.

Scopri subito a quali tipi di banconote dovremmo dire addio nel breve periodo e per quale motivo.

Non le userai più

Prepariamoci a dire addio ad alcune delle banconote che abbiamo sempre avuto tra le mani. Dopo l’eliminazione delle banconote da 500 euro, un altro cambiamento significativo sta per investire il nostro portafoglio: l’arrivo della terza serie di banconote euro. Questo aggiornamento, dettato dalla necessità di garantire una maggiore sicurezza e modernità al sistema monetario europeo, porterà con sé alcune novità e, inevitabilmente, anche qualche addio. Le ragioni alla base di questo cambiamento sono molteplici. Innanzitutto, la sicurezza, dato che le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche ancora più avanzate, rendendo praticamente impossibile la contraffazione. Inoltre, l’euro, come ogni sistema monetario, deve evolvere per stare al passo con i tempi e le nuove tecnologie. Infine, si prevede una razionalizzazione dei tagli in circolazione, semplificando le transazioni e rendendo più efficienti i sistemi di pagamento.

Il cuore di questa operazione è un processo di ‘snellimento‘ della carta moneta in Europa, il cui obiettivo non è tanto ridurre drasticamente la quantità totale di banconote in circolazione, quanto piuttosto limitare la presenza di tagli ad alto valore. Questo perché banconote con un elevato potere d’acquisto offrono maggiori opportunità per le attività illecite. Il contante, infatti, rimane il metodo di pagamento preferito per chi vuole operare nell’ombra e non lasciare tracce. Le banconote da 500 euro, proprio per questo motivo, sono state eliminate dalla produzione più di dieci anni fa, con l’introduzione della seconda serie di euro. Ma quali banconote verranno eliminate ora?

Le banconote che spariranno

La terza serie di banconote euro inizierà a circolare già nel 2025, sostituendo gradualmente la seconda serie introdotta nel 2012. Una delle novità più significative potrebbe essere l’assenza della banconota da 200 euro, facilmente riconoscibile dal suo colore giallo.

Questa decisione sembra essere legata alla volontà di ridurre la circolazione di tagli ad alto valore, facilitando così il contrasto al riciclaggio di denaro sporco. Tuttavia, è importante sottolineare che le banconote da 200 euro continueranno ad avere corso legale e potranno essere utilizzate per i pagamenti.