Gratta e Vinci, non comprare mai più questo qui: butti solo i soldi | Non vinci proprio nulla

Tutti abbiamo sognato almeno una volta di vincere al Gratta e Vinci. Ma se ci vuoi provare, evita di comprarne uno in particolare, non si vince nulla.

Lo avremo fatto tutti almeno una volta nella vita: abbiamo acquistato un Gratta e Vinci con un filino di speranza ma senza crederci troppo, per non rimanere delusi.

Un piccolo sogno riposto in un biglietto preso dal tabaccaio o al bar, ingolositi anche dalle vincite esposte dal titolare. Abbiamo pensato: “Perché no? Loro hanno vinto, magari anche io sarò fortunato…”.

E così, spinti dal desiderio di cambiare finalmente vita e dalla facilità con cui questo – almeno nella teoria – potrebbe accadere, lo abbiamo scelto tra gli altri, e stringendolo tra le mani ci siamo avviati verso casa con grandi aspettative.

Spesso disattese, perché anche se nessuno ci pensa mai, si tratta pur sempre di un tipo di gioco d’azzardo. Ma qualche volta si vince. Mai però se acquisti un particolare biglietto.

Gratta e Vinci: con questo biglietto non vinci mai

Chiunque si sia trovato a dover scegliere quale Gratta e Vinci acquistare, magari per investire il resto di quanto speso negli acquisti, ha avuto difficoltà. Ci sono ormai talmente tanti biglietti che decidere su quale riporre le proprie speranze è impresa assai ardua. Coloratissimi, dai nomi più accattivanti, e soprattutto di prezzi variegati, per tutte le tasche.

Sin dalla loro comparsa sul mercato italiano, nel 1994, questi biglietti hanno conquistato il cuore degli italiani che ci hanno provato e continuano a provarci, spesso diventandone dipendenti. Secondo alcune stime diffuse in rete, pare che ogni giorno vengano venduti oltre 5 milioni di biglietti. Un’enormità, che frutta allo Stato oltre 2 miliardi di euro all’anno. E le vincite? Non molte, in effetti.

Non tutti sono uguali

Quello che non tutti fanno, è controllare sul retro dei biglietti le probabilità di vincita. Che spesso sono talmente esigue che farebbero passare la voglia di acquistarli. Soprattutto per quanto riguarda quelli che costano meno, ovvero 1 euro. Se speri infatti di portarti a casa una vincita cin questo tipo di biglietti, sappi che le probabilità sono veramente basse.

Per esempio, il Monetine Fortunate ha una probabilità di vincita massima di 1 ogni 4.320.000,00 biglietti. Mentre le probabilità di vincere almeno 3 euro sono 1 ogni 14,56 biglietti. Quindi se proprio vuoi provarci – ogni tanto – investi qualche euro in più per avere maggiori possibilità di vincere. Ma non sperarci troppo.