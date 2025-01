Poste Italiane, questo buono fruttifero è quello giusto: investi poco ma ti metti da parte un tesoretto | Una mano santa per tanti

Per gli amanti degli investimenti sicuri, arriva il buono fruttifero di Poste Italiane. Nessun rischio e tanto rendimento.

Tra i tanti servizi utili che mette a disposizione Poste Italiane ci sono sicuramente gli investimenti, il cui utilizzo è interessante per diversi motivi.

L’Ente Poste infatti è visto come un’istituzione statale, stabile, sicura e su cui si può fare affidamento sempre.

Pertanto, affidarvi i propri risparmi, pochi o tanti che siano, è un gesto vissuto senza timore, e senza paura di perderli.

E tra gli investimenti più amati e utilizzati dai piccoli risparmiatori ci sono i buoni fruttiferi, che rappresentano la base di queste operazioni. Poste Italiane mette ora a disposizione della clientela un prodotto che, a fronte di un minimo investimento, frutta un alto rendimento. Conosciamolo meglio.

Poste Italiane: il buono fruttifero che frutta davvero

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di investimento presenti nel nostro Paese dal lontano 1924, e che sono molto cambiati nel corso degli anni. O meglio, è cambiato il loro rendimento. Sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti SpA, un’istituzione finanziaria italiana controllata dallo Stato, e pertanto considerati poco rischiosi. Ma se durante il loro periodo d’oro degli anni ’80 e ’90 hanno fatto felici tutti i risparmiatori che hanno moltiplicato il loro capitale, oggi il rendimento è decisamente più esiguo.

Sottoscriverli è molto semplice: si versa una cifra che può essere anche minima, appena 50 euro, e si attende che questa maturi gli interessi. Che cambiano in base all’importo investito, alla tipologia del buono e alla sua durata. Oggi vogliamo invece parlarti di un buono fruttifero postale molto interessante, con un ottimo rendimento.

Minimo investimento, buon rendimento

C’è un prodotto che Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini e che è molto interessante, poiché offre un rendimento abbastanza alto. È il buono fruttifero dedicato ai minori, che può essere sottoscritto sia da familiari che non, a favore di ragazzi con meno di 18 anni. Sempre emesso da Cassa depositi e prestiti, è quindi garantito dallo Stato italiano. Il primo anno e mezzo non produce interessi, mentre successivamente il rendimento sarà così corrisposto, come indica il sito: fino a 5 anni gli interessi saranno del 2,50%, da 6 a 7 anni del 2,75%, da 8 a 15 c’è il 3% , a 16 il 4 % e infine gli ultimi due del 5%, lordi.

Un buon investimento ma, come ricorda Poste Italiane, occorre chiarire che regalare un buono fruttifero a un bimbo di 10 anni renderà il 3% all’anno perché ne mancano 8 alla maggiore età. E per tutti gli anni.