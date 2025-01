Giorgetti, non ha potuto fare altrimenti: cittadini costretti a pagare di più | Chi ha ricevuto questo bonus ora piange

Chi ha usufruito di un certo bonus avrà modo di pentirsene. Le parole del Ministro Giancarlo Giorgetti sono chiare: dovrà pagare di più.

Brutte notizie per tutti quegli italiani – e sono molti – che negli ultimi anni hanno potuto usufruire di un certo bonus messo a disposizione dal Governo.

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha deciso che questi cittadini dovranno pagare più degli altri.

Sembra quasi un controsenso aver agevolato i beneficiari, per poi chiedere indietro ciò che è stato elargito. Questo è quello che stanno commentando i diretti interessati.

Ma spesso le manovre politiche e soprattutto economiche sono fuori dalla nostra portata, perché hanno una visione più ampia e devono tener conto di vari fattori che noi non consideriamo. Vediamo nello specifico cosa sta succedendo.

Giorgetti: chi ha avuto il bonus paghi di più

Il Governo negli scorsi anni ha aiutato i cittadini italiani grazie a bonus, agevolazioni e tantissimi sostegni confermati in larga parte anche per questo 2025 appena iniziato. La nuova Legge di Bilancio infatti ha previsto nuovi aiuti alle famiglie e alle imprese, e ne ha mantenuti di vecchi.

Con norme volte ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini, si cerca sempre di dare nuova spinta e impulso all’economia. Per poter beneficiare di tutti gli aiuti si pongono chiaramente dei limiti entro i quali bisogna stare, ma con grande sorpresa il Ministro Giorgetti avrebbe preso una posizione inequivocabile: chi ha usufruito di un certo bonus dovrà ora pagare di più. E i cittadini non l’hanno presa bene.

Cosa sta cambiando e di quale bonus si tratta

Stiamo parlando del bonus del 110%, di cui hanno usufruito diversi cittadini per ristrutturare la propria abitazione. Dopo questo aiuto sono emerse diverse situazioni in cui gli immancabili furbetti hanno approfittato dell’aiuto messo a disposizione per lucrare indebitamente. Il Ministro Giancarlo Giorgetti, durante la presentazione del Piano strutturale di bilancio dello scorso ottobre, ha spiegato che ci sarà un aggiornamento delle rendite catastali per chi ha beneficiato appunto di tale bonus. Ma a chi ha parlato di stangata sulla casa, il Ministro risponde, come riporta lastampa.it: “Si tratta soprattutto di precisare una norma della scorsa legge di bilancio che chi fa ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Andremo a verificare che l’abbia fatto”.

E sempre il medesimo sito riporta un tweet di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, che ha precisato, dandogli ragione: “Ricapitoliamo. […] Il Ministro specifica che si tratta di: (a) cercare le case fantasma (b) verificare che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali. Entrambe le attività rientrano nell’ordinarietà. Se le cose stanno così, caso chiuso“. Con buona pace dei furbetti.