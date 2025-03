“Casa popolare” per tutti, lo stato regala 1000€ ogni mese per pagare l’affitto ai richiedenti: basta un solo requisito | Addio persone sotto i ponti

In arrivo importanti novità per chi ha difficoltà a sostenere il pagamento dell’affitto: da oggi è possibile richiedere questo bonus rispettando alcuni semplici requisiti.

L’emergenza case è all’ordine del giorno in Italia: sono molti i cittadini che si trovano sprovvisti di un’abitazione sia per la carenza di disponibilità economica che per le scarse assegnazioni delle case popolari.

Lo Stato ha quindi pensato di garantire un sostegno concreto a chi fatica a sostenere i costi di locazione, soprattutto in città in cui il prezzo della vita è molto alto, come Milano e Roma.

Il Comune di Milano ha recentemente annunciato un nuovo contributo economico per l’affitto destinato ai giovani che hanno meno di 35 anni e che lavorano e risiedono in città.

A Roma, invece, il bonus è pensato per sostenere le famiglie con figli o minori con disabilità e il contributo può arrivare fino a 1.000 euro mensili. Anche in Calabria alcune amministrazioni hanno lanciato bandi per il sostegno agli affitti.

Bonus Affitti a Milano: come richiederlo e quali sono i requisiti

A Milano il Comune ha stanziato 1,2 milioni di euro per aiutare i giovani lavoratori a pagare l’affitto. Il provvedimento, noto anche con il nome di Misura Unica Contributo Affitto 2025, utilizza fondi regionali e si rivolgerà esclusivamente agli under 35 che rispettano determinati requisiti. Alcune delle condizioni necessarie sono la residenza a Milano da almeno sei mesi, un contratto d’affitto regolare, il primo impiego e un reddito annuo inferiore a 26.000 euro.

In questo modo si persegue l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e professionale delle fasce più giovani della popolazione. Si tratta di una misura necessaria per contrastare il caro affitti in una delle città più costose d’Italia, che appare proibitiva per chi decide di realizzarsi a livello lavorativo nel capoluogo lombardo.

Bonus per pagare l’affitto a Roma: sostegno alle famiglie in difficoltà

A Roma il bonus per l’affitto è rivolto alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà economica. Il contributo è riservato a neogenitori, famiglie con almeno due figli o con minori con disabilità a carico. Per accedere al bonus, l’Isee non deve superare i 14.000 euro, soglia che sale a 35.000 euro in caso di perdita di reddito.

Ci sono altri requisiti da rispettare. Il canone di affitto, ad esempio, deve coprire almeno il 24% del reddito familiare. Il contributo massimo erogabile è pari al 40% dell’affitto, con un tetto di 1.000 euro mensili. Le domande devono essere presentate online entro il 28 febbraio 2025. Si tratta di un’importante forma di sostegno per le fasce più vulnerabili della popolazione.