Panni asciutti in 24 minuti | Il trucco olandese ha rivoluzionato il modo di stendere gli abiti: e non devi nemmeno stirare

Asciuga il tuo bucato con il trucco olandese e non dovrai più attendere ore per indossare i tuoi vestiti preferiti.

Siamo pronti ad accogliere le belle giornate, quelle in cui ti basta stendere il bucato all’aperto e sederti a bere una bibita, ed è praticamente già asciutto.

Ma nel frattempo, dobbiamo ancora fare i conti con pioggia e umidità, che rendono difficoltosa e lunga l’asciugatura dei panni stesi.

Come fare? Non puoi lasciarli fuori giorni e giorni, in balia degli agenti atmosferici, e in casa che disagio tenere gli stendini in giro per le stanze che creano solo inciampo e disordine. L’asciugatrice? Non tutti sono propensi.

La soluzione è questa: il metodo olandese che asciuga il bucato in un attimo. Il trucco che ti mancava; scopriamolo.

Panni asciutti in un attimo con il metodo olandese

Fermo restando che il metodo più veloce è l’asciugatrice, non tutti la preferiscono per il loro bucato. Un po’ per i costi dell’elettricità, che non sono proprio bassissimi. Anche se gli ultimi modelli consumano sicuramente molto meno di quelli precedenti, si tratta pur sempre di un elettrodomestico che consuma molto. Senza contare l’impatto ambientale: sembra infatti rilasci nell’aria una quantità maggiore di microplastiche fino a 40 volte più del normale lavaggio in lavatrice.

Per cui, cercare di limitarne l’uso può solo fare bene all’ambiente e anche al portafoglio. Meglio il metodo olandese. Ma prima di vederlo, ricordiamo che anche il modo in cui stendiamo il bucato influisce su tempi di asciugatura. Evita di sovrapporre gli indumenti, cerca di lasciare tra di essi più spazio possibile, in modo da favorire la circolazione dell’aria.

Il trucco che non conosci

Il punto focale è proprio quello: la corretta circolazione dell’aria. Ci sono diversi trucchi per asciugare velocemente il bucato steso in casa, per esempio puoi posizionare accanto allo stendino un ventilatore. Ma ricordati sempre di usare anche un deumidificatore, che tirerà via l’acqua in eccesso e non la lascerà depositare sulle pareti, il che favorirebbe la formazione di muffa.

Ma sai qual è il trucco più efficace e al quale non hai mai pensato? Usare la borsa dell’acqua calda. Questo semplicissimo oggetto, magari più di uno, posizionato alla base dello stendino e nei pressi, scalderà l’aria poiché come sappiamo l’aria calda tende a salire nell’ambiente. E il tuo bucato sarà asciutto in un attimo. Semplice, comodo e geniale; assolutamente da provare.