LAVASTOVIGLIE KILLER | 0.30 centesimi, un cucchiaino e risparmi almeno 50€ ogni santo mese: il prodotto salva-portafoglio

Rendi più efficiente ed economica la tua lavastoviglie. Ti basta utilizzare un cucchiaino di questo ingrediente e risparmierai tanti soldi.

Una lavastoviglie efficiente consuma meno. Con un conseguente risparmio in bolletta, il che di questi tempi è l’obiettivo di quanti si ritrovano a combattere per arrivare a fine mese.

Utile, per carità, uno degli elettrodomestici più utili in casa, e anche tra i più diffusi e utilizzati. Ma anche tra i più dispendiosi.

Anche i modelli più recenti consumano molto, sebbene meno rispetto a quelli di qualche anno fa. Una spesa mensile a cui però non possiamo certo rinunciare, soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa, dove ogni pasto sembra abbia mangiato un reggimento.

Se vuoi risparmiare mantienila efficiente e impara ad usarla bene. Con un cucchiaino di questo ingrediente durerà più a lungo.

Lavastoviglie: basta un cucchiaino di questo ingrediente

La lavastoviglie consuma, ma mantenerla pulita è essenziale per garantirne un funzionamento ottimale. La corretta manutenzione infatti è il primo passo per garantirle vita lunga. Immagina se dovesse rompersi obbligandoti a richiedere l’intervento di un tecnico. Una riparazione potrebbe costarti cuna cifra variabile dai 90 euro in su, a seconda del danno. E se invece questo dovesse essere irreparabile? Ti toccherebbe comprarne una nuova, con una spesa ben maggiore.

Ecco perché è fondamentale che la usi nel modo giusto. Cerca di farla andare la sera, quando il costo dell’energia è più basso. Utilizzala solo a pieno carico, ed evita i lavaggi più lunghi se le stoviglie non sono particolarmente sporche. Meglio utilizzare il programma eco, che fa risparmiare. Ma non dimenticare mai la corretta manutenzione, che comprende un cucchiaino di questo prodotto.

Una corretta manutenzione ne mantiene l’efficienza

La corretta manutenzione della lavastoviglie comprende la cura e la pulizia delle singole parti di cui è composta, oltre ovviamente l’utilizzo del sale. Ma oltre questo ingrediente, ti basterà utilizzare un cucchiaino di bicarbonato ad ogni lavaggio, per potenziarne l’effetto e per pulire e deodorare l’interno dell’elettrodomestico.

Oppure, se preferisci, una volta a settimana fai partire un lavaggio a vuoto con 100 grammi di bicarbonato. In alternativa, anche l’acido citrico svolge la stessa azione pulente e anticalcare. Versa un cucchiaio nel cestello e fai partire sempre un lavaggio a vuoto, anche una volta al mese. Manterrai la lavastoviglie pulita e deodorata ed eliminerai eventuali tracce di calcare, garantendole vita più lunga e risparmiando sui consumi.