PASTA A MARCHIO EUROSPIN | Il segreto è nascosto in piccolo nell’etichetta: costa una miseria ma è una delizia perché la fanno in questo stabilimento

Cosa nasconde la pasta Eurospin? Nel discount più amato si vende un prodotto che cela una sorpresa, ed è scritto tutto in etichetta.

In Italia abbiamo molte cose che attirano i turisti da tutto il mondo. L’arte, la cultura, il paesaggio ma anche la cucina tradizionale.

Da nord a sud ogni regione ha il suo piatto che la rende unica, ma se c’è una cosa che la accomuna tutte è la pasta.

Il primo piatto che cercano invano di copiare in tutto il mondo, senza riuscirci. Abbiamo tutti i tipi possibili, sia secca che all’uovo, fresca o ripiena. Anche con particolari farine, come quella di riso o di legumi.

Tutti i negozi ne hanno scaffali pieni, e a fare la differenza è solo il marchio. E quella che si vende da Eurospin, cosa nasconde? Un segreto, che solo i più attenti hanno notato. Scopriamo di cosa si tratta.

Pasta a marchio Eurospin: cosa nasconde

Tra i discount più amati che si trovano sul territorio italiano – e sono davvero tanti – quello che spicca maggiormente è Eurospin. Il fatto che sia un discount non deve però trarre in inganno: prezzi bassi non significa certo qualità scarsa. Anzi, Eurospin si attesta essere uno dei preferiti dai consumatori, ed è stato eletto più di una volta Insegna dell’anno proprio per la qualità dei prodotti a prezzi competitivi.

Non è un mistero ormai che dietro marchi sconosciuti in vendita in questo tipo di esercizi commerciali, il più delle volte si celino grandi nomi dell’industria alimentare. E il perché costino così poco rispetto ai fratelli “marchiati” è presto detto. I costi vengono abbattuti dalla mancanza di pubblicità e marketing. Questo permette alle aziende di mantenere un prezzo basso senza dover rinunciare alla qualità.

Basta leggere l’etichetta

Se sei un cliente Eurospin avrai notato che in ogni punto vendita hai una vasta scelta di pasta, e tra questa c’è la Tre Mulini. Hai mai notato dove viene prodotta e chi la produce? A fare chiarezza ci ha pensato greenme.it, che ha stilato una interessante lista svelando il mistero.

Per esempio la Tre Mulini Bronzo è prodotta da Molino e Pastificio De Matteis Agroalimentare S.p.A. (Flumeri, AV)c , lo stesso di Pasta Armando. La Tre Mulini Pasta all’uovo è prodotta da Pastificio Colussi, Fossano (CN) lo stesso di pasta Agnesi. Certo, sottolinea il sito, “le linee produttive e le specifiche lavorazioni contribuiscono a differenziare qualità e tipologia di pasta”, che non sarà identica a quelle più famose, ma resta un ottimo prodotto.