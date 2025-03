MI SPIACE MA SONO 2000€ DI MULTA | Tutta colpa del cellulare… dimenticato a casa: al posto di blocco stanno facendo secchi tutti

Quando ti metti in macchina non dimenticare di portare con te il cellulare, altrimenti potresti beccarti una multa di 2000 euro.

Multa di 2000 euro se ti fermano in macchina e non hai il cellulare. Ma come, dopo averci bombardato di avvertimenti a non toccarlo alla guida, ora ti multano se non ce l’hai?

Ricordiamo infatti che chi viene sorpreso al volante con lo smartphone in mano, o qualunque altro dispositivo analogo, per precisione, è punito con una multa che va da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro e la perdita di 5 punti patente.

Queste sono le decisioni del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a partire dal 14 dicembre 2024.

In effetti sottolinea “in mano”. Ma devi comunque averlo in auto, altrimenti altra multa. Perché? Te lo spieghiamo subito.

Multa se non hai il cellulare in auto

Siamo abituati ad avere lo smartphone sempre con noi. È diventato ormai uno strumento indispensabile anche per il lavoro, oltre che per la vita privata. Siamo sempre reperibili, giorno e notte, e non averlo in tasca ci fa sentire a disagio, quasi come ci mancasse qualcosa di indispensabile. Infatti difficilmente lo lasciamo a casa.

Quando ci mettiamo alla guida della nostra auto però occorre fare molta attenzione. Giustamente il suo utilizzo la volante è severamente sanzionato dal Codice della Strada, poiché mette a repentaglio la nostra e la altrui vita. Un attimo di distrazione potrebbe costarci caro, anche solo pochi secondi. Però ci chiedono comunque di tenerlo a portata di mano, altrimenti rischiamo ugualmente di essere sanzionati. Come è possibile? A cosa servirebbe?

Tieni sempre lo smartphone a portata di mano

Oggi usiamo lo smartphone per i pagamenti contactless, attraverso le carte virtuali. Anche le tessere dei supermercati sonio diventate digitali, il che alleggerisce di molto il portafoglio. Ebbene, da quest’anno, anche la patente di guida diventa digitale e viene inserita in una speciale sezione dell’App IO, una speciale piattaforma del Governo italiano che riunisce tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ad un controllo delle forze dell’ordine questa apparirà con un Qr Code, che gli agenti potranno inquadrare con un lettore e reperire così i nostri dati.

Pertanto, nel caso tu abbia solo la versione digitale, ricordati di portare sempre con te il telefono, altrimenti ad un posto di blocco risulterai alla guida senza patente. E questo, come ben sai, ti rende suscettibile di multa poiché rappresenta un reato previsto dal Codice della Strada.