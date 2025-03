Carrara, polemica in Consiglio Comunale: al centro della discussione la Consulta immigrati

La mozione presentata a fine 2024 giunge in Consiglio e scatena una bagarre tra maggioranza e opposizione: ecco cos’è accaduto.

Lo scorso novembre il Consiglio Comunale di Carrara ha presentato una mozione che mirava a istituire una Consulta Migranti, ovvero un organismo ideato per favorire l’integrazione e il dialogo tra le comunità, superando le barriere culturali e agevolandone la convivenza.

L’obiettivo era quello di creare uno spazio istituzionale che supportasse l’attuale Amministrazione nelle scelte relative all’accoglienza e all’inserimento sociale.

La proposta è stata avanzata alla luce di un contesto sociale segnato dagli oltre 1.800 arrivi di migranti nel porto di Marina di Carrara nel 2023, anche se il vicesindaco Roberta Crudeli ha evidenziato la transitorietà del fenomeno, poiché solo uno di essi sarebbe rimasto in città.

Arenatosi in precedenza per difficoltà organizzative, il progetto è arrivato in Consiglio Comunale il 17 marzo 2025 e infine approvato dalla delibera; Crudeli, però, ha invitato Mirabella a contribuire al tema in modo costruttivo, anziché strumentalizzarlo, e alcuni membri dell’opposizione hanno abbandonato l’aula prima delle votazioni: ecco cos’è accaduto.

La delibera sulla Consulta Migranti

Come anticipato, la seduta del Consiglio non si è rivelata priva di tensioni. L’opposizione, in particolare Mirabella, Massimiliano Manuel e Andrea Vannucci hanno abbandonato l’aula prima del voto, contestando i toni di Roberta Crudeli.

Martinelli, inoltre, ha difeso la libertà dei consiglieri di esprimersi come ritengono opportuno, mentre Vannucci ha ironizzato sull’efficacia della Consulta, definendola un progetto destinato a concretizzarsi solo verso la fine del mandato. La delibera è infine passata, ma non all’unanimità: gli esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega, infatti, si sono fermamente opposti, mentre altre minoranze hanno sostenuto l’iniziativa. “Mi dispiace che non sia presente il consigliere Mirabella e che parte dell’opposizione non sia presente per discutere la delibera” – ha affondato Crudeli – “L’opposizione non si fa solo per le interrogazioni, ma anche sul dibattito delle delibere e sugli atti di governo. In questi giorni c’è stato il 15esimo sbarco di migranti e ho letto sui social frasi vergognose. L’umanità si è persa per strada, per molti. (…) Il dovere dell’Amministrazione è l’accoglienza“.

I commenti dell’opposizione

Una volta uscito dall’aula, Massimiliano Manuel avrebbe commentato, come riporta anche lavoceapuana.com: “Non accettiamo lezioni dall’assessore su come fare i consiglieri di opposizione“.

Vannucci ha invece ribadito: “Non partecipare a una votazione è una scelta. Poi si confonde il social con i motivi alla base di una Consulta. Consulta che comunque arriverà a concretizzarsi solo a fine consiliatura, e che doveva servire per accompagnare le scelte dell’Amministrazione“. E ha concluso: “Intanto, sono talmente accoglienti che sono contenti che ne sia rimasto solo uno di migrante“.